Tragedie într-o familie din Bârlad. Un bărbat mort într-un incendiu, găsit abia dimineața

Un bărbat de 38 de ani a pierit într-un incendiu izbucnit în camera lui, și a fost găsit abia dimineața. Pompierii spun că focul a ars mocnit câteva ore, după ce omul a lăsat un reșou în priză, peste noapte și a adormit.

Într-o altă încăpere dormeau soția și copilul bărbatului, dar au scapăt nevătămați.

Localnic: "A luat foc în casă. A a luat casa foc și el era înăuntru. Nu a apucat să iasă."Reporter: "A sărit lumea?"

Localnic: "Da, dar degeaba. Așa zicem și noi, de la un reșou sau o țigară. El era fumător, fumează."

Reporter: "S-au văzut flacările târziu?"

Localnic: "Da, pe la 6-7."

Vecinii au încercat să-l salveze, însă era prea târziu.

Localnic: "A murit asfixiat, nu a mai avut ce să îi facă. Un accident nefericit. Păcat... Băiat tânăr, cuminte."

Vecina: "Mă duceam la muncă. Am văzut mașinile de pompieri. M-am speriat. Am zis că poate s-a întâmplat la mine, când am văzut că o iau în partea asta. Am auzit apoi de vecinul. Tragedie mare. Păcat. Băiat tânăr. Nu are nimeni să spună nimic rău de el."

Într-o alta încăpere dormeau soția și copilul victimei. Din fericire, flacările nu s-au extins și nimeni altcineva din locuință nu a fost rănit. Pompierii au intervenit la timp.

Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al IJSU Vaslui: "La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent într-o cameră. În interior a fost găsit un bărbat decedat, de 38 ani. Cauza probabilă, un scurt circuit, provocat la o aerotermă uitată în funcțiune."

Vecin: "Băiatul e vecinul meu, stau în spatele lui. E un dezastru, așa deodată. Aseară a fost cu băieții în oraș și acum s-a dus."

Vecina: "E o familie de oameni cuminți, liniștiți, ne pare rău, nu putem face nimic. Liniștit, cuminte, cu toată mahalaua respectuos."

Ancheta în acest caz a fost preluată de polițiști.