Tradiționalul trafic blocat de pe Valea Prahovei a exasperat turiștii și în acest Paște: ”E deja o sufocare pentru noi!”

La munte a fost o zi superbă, astfel că turiștii au putut să se bucure până în ultima clipă de soare, priveliște și chiar de zăpadă, la peste 1.500 de metri altitudine. Dar, în buna tradiție a sărbătorilor, s-au format coloane de mașini pe DN1.

S-a mers cu viteza melcului pe ambele sensuri pentru că, în vreme ce unii turiști se întorceau spre casă, alții abia se duceau la munte, într-o tură scurtă, de o zi.

În mod surprinzător, înainte de prânz, cele mai lungi coloane se formaseră pe sensul de urcare către munte. Erau cei care au stat acasă de Paște dar, în ultima zi liberă, au decis să dea o fugă pe Valea Prahovei.

"- Dacă știam, plecam mai de noapte de acasă, da' acuma dacă n-am plecat ce să facem.

- Și ce ați pățit?

- S-a încălzit mașina, o lăsăm să răcească și mergem mai departe".

"E deja o sufocare pentru noi!".

Apoi, coloanele s-au format și pe sensul de mers spre București, un tablou al nervilor și disperării.

Până să urce în mașină, mulți și-au petrecut ziua pe platoul Bucegilor, unde zăpada are mai mult de un metru.

Peisajul le-a răsplătit efortul. Acest cuplu din Urziceni plănuise pentru o plimbare la mall, dar i-am găsit pe amândoi stând la soare pe șezlong, la cota 2.000, în Sinaia.

”- Am plecat din câmpie într-o excursie neprogramată, aveam de gând să ajungem într-un oraș mai mare și pe drum ne-am răzgândit și am ajuns în vârful muntelui.

- Adică ați plecat de la căldură?

- De la vreo 27 de grade de unde am plecat noi și am ajuns pe nepusă masă la cota 2.000".

"- E foarte frumos, plăcut, e cald.

- Un bronz așa de munte?

- E binevenit!".

Pasionații de schi și snowboard au ajuns pe pârtie dimineața ca să prindă zăpada încă tare.

"Ca în mai, zăpadă moale până la ora 11, cam așa sunt condiții ok de schi, după la apreschi".

"Foarte frumos, acum ultima zi din sezon foarte frumos, se schiază acum. Normal, după atâtea mese îmbelșugate e necesară un pic de mișcare".

"Am mâncat cozonac, drob, am băut câte o țuică, câte o bere și după aia iar am schiat și speram ca încă o săptămână- două să mai avem zăpadă".

Ajutați de vremea excelentă, prin stațiuni turiștii s-au întins la distracție până în ultima clipă, înainte de plecare acasă.

La o pensiune din Poiana Mărului, județul Brașov, gazdele au deschis cămara pentru ca turiștii să ia și la pachet din bunătățile pe cale le-au avut pe masă.

"Bineînțeles, carne la garniță și produse tradiționale din Ardeal, inclusiv salamuri de casă, cerb, mistreț, șunci, slăninuțe, pastrame".

În orele petrecute pe drumul de întoarcere, cei care nu au condus au răsfoit pozele din vacană și au cântat, să mai uite de aglomerația de pe DN 1.