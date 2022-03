Tom Parker, componentul trupei The Wanted, a murit la 33 de ani. Mesajul postat de soția sa pe Instagram

Getty

Muzicianul britanic Tom Parker, component al trupei The Wanted, a murit joi, la vârsta de 33 de ani. Artistul fusese diagnosticat cu cancer în fază terminală, în octombrie 2020, potrivit The Guardian.

Decesul a fost anunțat de soția lui Tom Parker, Kelsey. „Cu cea mai mare durere în inimi confirmăm că Tom a murit liniștit, mai devreme, cu toată familia alături de el. Inimile noastre sunt frânte, Tom a fost centrul lumii noastre și nu ne putem imagina viața fără zâmbetul său molipsitor și prezența sa energică”, a scris Kelsey pe Instagram.

Tom Parker a anunţat în 2020 că a fost diagnosticat, în urma a două atacuri, cu tumoare cerebrală inoperabilă. În ianuarie 2021, el afirmase că răspunde bine la tratament.

Artistul lasă în urmă doi copii, Aurelia, în vârstă de doi ani și Bodhi, de un an.

Parker a fondat grupul The Wanted în 2009 împreună cu Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness şi Nathan Sykes. Ei au devenit cunoscuţi în 2010 cu piesa „All Time Low”, care a ajuns pe primul loc în topul britanic al single-urilor. Un alt cântec al grupului, „Glad You Came”, lansat în 2011 împreună cu al doilea album, „Battleground”, a ajuns pe locul al treilea în Billboard Hot 100. Între piesele cunoscute ale grupului se numără „Heart Vacancy”, „Lose My Mind” şi „Chasing the Sun”, potrivit News.ro.

Grupul s-a destrămat în 2014, pentru ca membrii să realizeze proiecte solo. Între altele, Tom Parker a jucat rolul Danny Zuko într-o producţie a musicalului „Grease”.

Trupa s-a reunit în septembrie 2021.

Cei patru colegi de trupă i-au adus un omagiu lui Parker, numindu-l „fratele nostru”. „Cuvintele nu pot exprima pierderea și tristețea pe care le simțim. Va fi pentru totdeauna în inimile noastre.”