Teroare în Ardeal. Locuitorii unei comune din Cluj sunt terorozați de câinii lăsați nesupravegheați

Localnicii unei comune din Cluj se plâng că sunt terorizați de căinii lăsați la voia întâmplării, pe ulițele satului, de proprietarii lor.

Ultimul incident s-a petrecut în urma cu câteva zile, când un tânăr a fost mușcat în timp ce alerga și a ajuns la urgențe. Oamenii spun că nu este un caz singular și se tem că ar putea fi atacați și copiii.

Cei din localitatea Feleacu, la doar doi pași de Cluj-Napoca spun că au ajuns la capătul răbdării. Ei povestesc că tânărul care a fost mușcat recent ar fi sunat și la poliție, înainte de a merge la spital. Oamenii mai spun că cei mai mulți dintre căinii agresivi ar aparține unui vecin care le dă însă, mereu, drumul din curte.

Vecină: "L-a mușcat de pulpă, de i-a rupt carnea de pe picior și până când a sunat la 112 și a venit din Cluj, el o urcat doi căini în mașină și s-a dus la pârtie cu ei''.

Cea mai mare temere a localnicilor este că patrupedele ar putea ataca și copiii.

Citește și Doi tineri au ajuns în stare gravă la spital după un accident violent petrecut în județul Cluj

Vecină: "Vecinul nostru are foarte mulți căini care sunt tot timpul liberi. Nu mai putem avea siguranță să iasă copiii pe stradă. Săptămână trecută a ieșit o vecină cu câinele și copiii la plimbare. A luat-o și pe fiica-mea. Când erau în zonă, am văzut că doamna a luat-o la fugă. Când ne-am uitat erau vreo trei câini din ăștia destul de mari''.

Vecin: "De vreo săptămână și ceva un băiat, nepot de-al meu, a fost atacat de câinii acestui individ. Și era în scaunul cu rotile... Întâmplător am nimerit o mașină și l-a salvat''.

Mai mult, oamenii spun că haita a tăbărât și pe animalele din gospodării.

Celor din primărie le este cunoscută întreaga situație, însă, nu se știe de ce, până acum nu au găsit o soluție. Proprietarul câinilor a fost amendat în nenumărate rânduri, dar problema nu s-a rezolvat.

Mariana Mascaș - viceprimar Primăria Feleacu: "Noi am sesizat multe instituții și de la Cluj, am solicitat ajutorul lor, la fel am apelat și la ONG-uri, dar nu am avut înțelegere. Toți ne-au motivat că au foarte mulți căini și nu au ce face cu ei, nu au posibilitatea să-i întrețină''.

Proprietarul câinilor nu a putut fi contacat pentru a-și exprima un punct de vedere în legătură cu acest scandal.