Terasele și hotelurile de pe litoral sunt în criză de angajați calificați. Bucătar: Eu sunt de la țară, am lucrat la baloți

Nu de puține ori, în bucătării lucrează chiar patronii localurilor, care au început să simtă și în costuri lipsa de profesionalism a angajaților de sezon. Nu doar comenzile sunt încurcate, ci și echipamentele sunt stricate de chelneri veniți direct de la muncile câmpului.

La ora prânzului într-un restaurant din Eforie Nord, în care se practică sistemul de autoservire, angajații, în mare parte elevi, se mișcă lent, deși sunt două luni de când lucrează aici, iar turiștii sunt flămânzi.

Deloc obișnuiți cu munca într-o bucătărie, angajații riscă în orice moment să se rănească, iar pentru aministratorul localui asta este o grijă în plus. Nu știu nici să folosească aparatele de gătit și deseori le strică.

Virgil Neagu, manager terasă: „Unul dintre angajații mei a considerat că decât să spele furculițele, tacâmurile, una câte una, a luat un geneu din ăsta plin cu tacâmuri și le-a vărstat într-o cuvă. Mi-a stricat tot. L-am întrebat de ce ai făcut asta? 'Păi spăl mai multe odată...'”.

Citește și Din ce în ce mai mulți turiști ignoră avertismentele salvamarilor. Zeci de oameni, salvați de la înec în sudul litoralului

La o terasă din apropiere, un anunț neobișnuit ne atrage atenția. Proprietarul le-a interzis angajaților să sară de pe un hol în bucătărie prin fereastra la care se anunță comenzile.

Cătălin Anastasin, responsabil terasă: „Nu prea te întelegi cu ei, degeaba am pus acolo”.

Mihăiță Param, bucătar: „Eu sunt de la țară, de la Târgușor. Am venit aici printr-un anunț pe internet. Am lucrat ca la țară, la baloți, ce se mai face în construcții. Aici am învățat să gătesc”.

Cel mai rău este că de pe urma nepriceperii acestor angajați, suferă turiștii.

Turist: „Încurcă comanda. În special băiatul meu a comandat niște dorada cu mai multe legume, ce a comandat el acolo, și a venit dorada cu o roșie”.

Potrivit patronatelor din turism, în acest sezon estival, de pe litoralul românesc lipesc 25.000 de angajați. Salariile pentru cei fără pregătire sunt în medie de 3.000 de lei pe lună, iar cei cu experiență primesc și cu 50 la sută mai mult.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 19-07-2022 17:51