Tatjana Patitz, considerată unul dintre "supermodelele originale", a murit. Vedeta avea 56 de ani

Tatjana Patitz a pozat pentru coperta revistei Vogue în 1985. Ea a pozat pentru fotograful de modă german Peter Lindbergh. În 1988, Peter Lindenberg le-a invitat pe Tatjana Patitz, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista și Christy Turlington la o ședință foto pe plajă, potrivit prestigioasei publicații Vogue.

După această ședință foto, ele au început să fie numite "supermodele". Apoi, toate cele șase au fost invitate să filmeze în videoclipul lui George Michael "Freedom 90", iar Gianni Versace le-a invitat să participe la show-ul său.

Supermodel Tatjana Patitz, who appeared in the Freedom ’90 video and on many Vogue covers, has died. She was 56. https://t.co/6H8ONJxcw2