Sute de oameni au protestat la Sibiu din cauza taxei de salubrizare, care s-ar putea tripla faţă de anul trecut. Localnicii ar urma să plătească 430 de lei anual - cel mai mult din ţară.

Potrivit proiectului, va exista un tarif unic pentru gospodărie, indiferent de numărul de persoane care trăiesc acolo. Astfel, cei care locuiesc singuri vor fi dezavantajaţi.

Oamenii, care au protestat cu sutele în fața primăriei din Sibiu, sunt revoltaţi de faptul că ar putea plăti de trei ori mai mult pentru gunoiul aruncat. Potrivit proiectului pus în dezbatere publică din luna decembrie a anului trecut, taxa de salubrizare nu se va mai stabili în funcţie de numărul de persoane care locuiesc într-o gospodărie. Va conta de câte ori se golesc lunar pubelele şi există un abonament, care include colectările pentru fiecare tip de deșeu.

Femeie: "Ca single nu doresc să plătesc pentru alte 4 persoane!”

Dacă modificarea va fi aprobată, taxa pentru fiecare casă va fi de 430 de lei anual, indiferent de câţi oameni locuiesc acolo.

Femeie: "Am plătit până acum taxa, dar s-a plătit pe persoană. Nu am plătit toţi la fel. Păi nu am înţeles. Păi ce eu pot să arunc cât o familie de 7 persoane? Exclus!"

Ioan Blaga - preşedintele unei asociaţii de locatari: "Trebuia să se pună cipuri personalizate şi camere de luat vederi şi s-a renunţat. Sistemul de taxare trebuia să rămână pe persoană".

Bărbat: "La mine în curte suntem 10 familii şi suntem 5 familii care suntem câte o persoană. Nu se poate şi nu e corect."

Posibilă creştere uriaşă le dă fiori pensionarilor şi celor cu salarii modeste.

Pensionară: "Sunt un pensionar la fel ca şi alţii şi locuiesc singură. Dintr-o dată să vii să măreşti în pandemie, când fiecare îşi drămuieşte bănuţul."

Bărbat: "Anul trecut plăteam 123 de lei pe an, iar acum vor să plătim 430. Vine vremea când nu mai poate românul să plătească!"

Reprezentanţii serviciului public de salubrizare spun că oamenii ar urma să plătească mai puţin abia din 2022 - pentru că, din cauza modalităţilor actuale de colectare a deşeurilor, nu se poate stabili cât gunoi aruncă fiecare persoană.

Marian Popă, director Serviciul Salubrizare Sibiu: "Taxa nu se va calcula la numărul de persoane din locuinţă ci se calculează la volumul recipientelor golite, astfel fiecare abonament prevede un număr fix de goliri. Nu este discriminatoriu pentru 1, 2, 3 persoane. Ne raportăm la acelaşi volum disponibil în recipientele de deşeuri.”

Oamenii sunt hotărâţi să iasă din nou în stradă dacă proiectul va trece de aleşii locali în forma actuală.