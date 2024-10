Surse politice: Controalele la frontierele terestre ale României ar putea fi eliminate până la sfârșitul anului

Subiectul este analizat de miniștrii de interne din Uniunea Europeană, reuniți la Luxemburg.

Austria rămâne singurul obstacol în calea accesului României și Bulgariei în Schengen în timp ce Comisia Europeană pune presiuni pentru o decizie favorabilă până la finalul anului.

Comisia şi parlamentul european au reafirmat la Strasbourg, că ţara noastră îndeplineşte toate condiţiile pentru a adera şi cu frontierele terestre, la spaţiul Schengen.

Totuși, acest lucru nu se poate realiza fără o decizie unanimă a statelor membre.

Singurul obstacol rămâne Austria, o ţară unde au avut loc recent alegeri legislative, iar partidul libertăţii de extremă dreaptă o obţinut o victorie fără precedent.

Ministrul de interne al Austriei a declarat că mai avem drum lung de parcurs până la luarea unei decizii. Mai ales că noul comisar european pentru afaceri interne va fi austriac.



Gerhard Karner, Ministrul de Interne al Austriei: "Deci, pentru început, am spus: suntem pe drumul cel bun. Încă nu suntem la capătul drumului."

Prezent la Consiliul de la Luxembourg, ministrul de interne Cătălin Predoiu, s-a arătat optimist că se pregăteşte o astfel de hotărâre. Declaraţia vine în contextul în care surse politice susţin că până la finalul anului este posibil să se ridice controalele la frontierele terestre ale României.



Cătălin Predoiu, Ministrul Afacerilor Interne: "Am implementat perfect decizia Schengen aeriană adoptată de Consiliu anul trecut în decembrie. Am redus semnificativ migrația ilegală prin eforturile poliției de frontieră și cooperarea polițienească”.



Invitat în emisiunea EURomania, vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță a declarat că România merita să intre în Schengen nu doar cu frontierele aeriene şi maritime.



Nicu Stefanuta, Vicepreşedintele Parlamentului European: ”Eu am folosit următoarea metaforă: o dată ce ești cu piciorul în autobuz, vei fi și cu celălalt picior în autobuz, nu există un pasager prins între uși la nesfârșit"

Discuțiile de la Luxemburg se derulează pe fundalul dezbaterii privind limitarea migrației către Uniunea Europeană. Germania şi alte şapte state membre au decis să reintroducă temporar controalele la frontiere.

