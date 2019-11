Strategia prin care șoferii de ridesharing le iau banii clienților fără să îi ducă la destinație

Clienţii aplicaţiilor online de transport: Uber, Bolt, Clever sau Yango, se plâng ca unii şoferi le anulează cursele dacă sunt scurte şi mai puţin profitabile.

Ca să evite să fie penalizaţi, aceştia susţin că utilizatorul nu s-a prezentat sau a întârziat. În replică, reprezentanţii aplicaţiilor spun că aceste cazuri sunt puţine, iar autorii sunt sancţionaţi. Însă mulţi clienţi, au depus plângeri la Protecţia Consumatorului.

Client: Poate că au curse care costă mai mult şi cursa mea face mai puţin.

Reporter: Care curse sunt anulate?

Client: Alea mai mici.

Reporter: Explicatia dumneavoastră este...

Client: Că vor bani mai mulţi.

Client: "A dat cancel pentru că am întârziat eu cu copilul. Nu ştiu, probabil am stat câteva minute în plus."

Aceste anulari îi deranjează pe clienţii aplicaţiilor în momentele aglomerate ale zilei când sunt în întârziere.

Un şofer a acceptat să ne explice sub protecţia anonimatului cum funcţionează lucrurile. Este partener la 2 aplicaţii. După un anumit număr de anulari, poate fi blocat de la câteva ore, la câteva zile şi nu mai poate face curse. Ca să scape, a inventat o strategie, care, susţine el, este aplicată şi de alţii.

Dacă a acceptat să meargă la o comandă, dar a apărut una mai profitabilă pe alta aplicaţie.

Șofer: Ajung la prima comandă, nu mă trag chiar în fața adresei. Ca clientul să nu mă poată repera. Aştept 2 minute, după care dau 'Clientul nu a sosit'. Comanda automat se anulează, clientului îi sunt traşi de pe card contracostul anularii comenzii.

Reporter: De ce faceţi asta?

Șofer: Pentru bani, ce vreţi să vă spun, luăm bani din ambele părţi. Iau şi de la dvs. 10 lei, iau şi din cealaltă parte bani de pe cursa.

Ce-i drept, banii nu sunt luaţi mereu pentru anulare şi, de regulă, spun clienţii, sunt returnaţi dacă fac reclamaţie.

ANPC ştie de aceste practici, dar susţine că are deocamdată mâinile legate. Abia în februarie ar urma să se termine procesul prin care aplicaţiile intră în legalitate în România cu toate avizele.

Horia Alexandrescu, preşedinte ANPC: "Am păţit-o eu. M-am trezit într-o seară că nu a venit şoferul, dar apoi am fost taxat. Din păcate nu putem până în februarie să avem suficiente pârghii să putem determina schimbări majore."

Ştirile Pro TV au solicitat poziţia companiilor implicate. Reprezentanţii aplicaţiilor de transport susţin că urmăresc astfel de anulari şi încearcă să prevină situaţiile neplăcute pentru clienţi.

Bolt: "Asemenea anulari nu sunt frecvente, iar datele noastre arată că numărul lor nu a crescut în ultimele luni.", spun reprezentanţii Bolt.

Clever: "Limităm accesul la aplicaţie a şoferilor sau a pasagerilor care anulează cursele fără un motiv concret", declară cei de la Clever.

Yango: Şi Yango anunţa că... "luăm măsuri stricte, inclusiv limitarea accesului șoferilor la serviciul nostru."

Uber nu a comentat deocamdată situaţia.