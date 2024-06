Strada surpată în Cluj-Napoca o ia din nou la vale. „Situația este jalnică”

Autoritățile spun că de curând a fost încheiată expertiza geotehnică, și că vor găsi o soluție. Deocamdată localnicii ocolesc zona pe un fost drum forestier.

Prelata și sacii cu nisip nu au oprit surpările pe strada Uliului din Cluj. Ploile au săpat și mai mult în asfaltul crăpat.

Localnică: „Situația este jalnică. Cu fiecare ploaie ne e teamă că se mai prăbușește. S-a mai și prăbușit 3-4 metri zilele acestea. Ne e frică să nu se prăbușească și ultima fâșie de pământ. Au acoperit cu o prelată de cinci săptămâni și atât.”

Localnică: „Vai asta n-o s-o termine asta niciodată, cred că în fiecare zi se mai rupe câte o bucată din ea. S-a rupt… era până acolo și acum de trei zile s-a rupt o bucată și acum văd că s-a rupt cealaltă bucată toată lumea vine și măsoară și cred că n-o să termine niciodată aici.”

De cealaltă parte, autoritățile locale spun că specialiștii au măsurători și au încheiat expertiza.

Emil Boc - primar Cluj-Napoca: „A fost foarte complicat având în vedere configurația terenului, iar până vineri va fi gata proiectarea se vor amplasa, după știința mea experții vor spune, piloni forați.”

Strada s-a surpat pe o lungime de aproape 20 de metri. Primele crăpături au fost acoperite cu asfalt de muncitori. Însă lucrarea a ținut doar o zi iar treptat, situația s-a agravat.

