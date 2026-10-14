Acesta este cel de-al optulea avion Hercules pe care țara noastră îl primește în baza parteneriatului militar semnat în urmă cu trei decenii. Ceremonia oficială a avut loc la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.

România a primit gratuit prima aeronavă Hercules de la guvernul SUA în 1996. Au urmat în scurt timp, alte trei. A fost o "mană cerească”, spun reprezentanții Armatei, întrucât astfel de aeronave pentru transport de trupe, desant aerian, evacuare medicală și alimentare aeriană lipseau din dotarea noastră.

În 2002, piloții români au zburat cu Hercules în teatrul de operațiuni din Afganistan, pentru că pot ateriza inclusiv pe teren accidentat. Când nu sunt folosite în operațiuni militare, aceste avioane transportă pacienți cu arsuri sau pot căra cantități mari de marfă.

Locotenent Comandor Vlad Galanton: Am executat misiuni aproape peste tot pe glob. Începând din Sri Lanka în anul 2004 până la misiuni în China, America, Africa, Fâșia Gaza...

Reporter: Cât durează să o trimiteți pe aceasta într-o misiune?

Locotenent Comandor Vlad Galanton: După ce primește certificat, va fi înmatriculată, schimbăm însemnele, va fi gata să o zburăm într-o lună.

Modelul primit azi este cadoul Statului Ohio, și e printre ultimele modele din clasa lui construite acum 30 de ani. Era mare nevoie de el, întrucât o parte din cele primite în 1996 s-au defectat.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: Plătim utilizarea acestui avion nu avionul în sine, este un avantaj nu doar salvarea banilor ci un avantaj de extindere a misiunilor.

Reporter: De câte mai avem nevoie?

Radu Miruță: De cât de multe, în armată avem o linie, niciodată nu e suficient.

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București: „Este perfect potrivită pentru provocările de securitate de astăzi, care cer forțe capabile să se deplaseze rapid, să acționeze împreună și să răspundă atunci când este nevoie”.

Armata americană a renunțat deja la avioanele Hercules, pentru că a trecut la unele mai moderne. Deși au primit pe mână un avion cu tehnologie analogică, piloții noștri spun că măcar în fața războiului electronic cele vechi sunt greu de atacat.

Aeronavele Hercules sunt reparate în Baza Militară 90 Otopeni. Piesele de schimb vin din America, iar mentenanțele generale se vor face cu partenerii autorizați ai producătorului.