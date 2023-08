Sondaj al organizației Salvați Copiii: Mai puțin de jumătate dintre părinții plecați la muncă vin vara aceasta în țară

Mulți nu au bani de drum sau nu își pot lua zile libere.

Așa că familiile își alină dorul la telefon, dar psihologii trag un semnal de alarmă: cei mici vor avea de suferit.

Mama acestei fetiţe e plecată la muncă în Italia şi vara aceasta femeia a promis că va veni s-o viziteze.

Fetiţă: ”Tot spune că vine că vine și nu vine."



Bunică: "Datorită aglomerației care este, concediul nu se dă.. dar face tot posibilul, măcar 7 zile. Cu serviciul știți cum e: pleci, oameni se găsesc. Și trebuie să îți ții locul de muncă".



O altă fetiță, de 9 ani, își așteaptă cu dor tatăl și i-a pregătit o scrisoare.

Fetiţă: "Dragă tată, abia aștept să mai vii în țară să ne distrăm toți 3. Mi-e dor de tine! Cu drag, Daria".

În cadrul unui sondaj al organizației Salvați Copiii, mai mult de o treime dintre părinții plecați să muncească în străinătate au declarat că nu pot veni acasă vara aceasta. Fie din motiv financiare, fie nu pot obține concediu pe perioada verii.

George Roman, director de programe Salvați Copiii: "Mai puțin de jumătate din părinții care lucrează în alte țări din Uniunea Europeană vin în vacanța de vară în România. Există deja un model familial în România în care unul dintre părinți sau ambii sunt plecați pe perioade lungi de timp acoperind în anumite situații întreaga copilărie".



Psihologul Corina Mighiu lucrează cu copiii care nu-şi văd părinţii în vacanță și spune că sunt mai triști, nu au chef de joacă ori să exploreze, și uneori nici poftă de mâncare.

Corina Mighiu, psiholog coordonator centru de consiliere Salvați Copii Iași: "Copiii au în general tendința, dacă sunt mai micuți, să dea vina pe ei: eu nu am fost prea bun, eu am fost obraznic și din cauza asta n-a mai venit mama sau tată. Pentru părinți sfatul meu este să nu promită, să spună că am să încerc, să îi dea repere de timp foarte clare."

45% dintre aceşti copii vorbesc zilnic la telefon cu părinții, iar 32% o dată la 2-3 zile. Există însă și cazuri când cei mici se aud cu mama sau cu tata de câteva ori pe lună sau chiar mai rar.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 11-08-2023 07:19