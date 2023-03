Şoferul unui autobuz cu pasageri, depistat la volan cu 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, în Buzău

Conducătorul autovehiculului de transport plecase în cursă cu trei pasageri, însă a fost oprit de poliţiştii rutieri care au sesizat că se deplasa sinuos pe carosabil.

"În timp ce exercita atribuţiile de serviciu, un echipaj de poliţie al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Buzău a observat că şoferul unui autovehicul destinat transportului de persoane avea un comportament neadecvat în timp ce conducea pe o stradă din municipiu. Poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire şi, în urma verificărilor, au stabilit faptul că şoferul este un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Vadu Paşii. De asemenea, întrucât acesta emana halena alcoolică, poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest. Alcooltestul a indicat o valoare de 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat", a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Buzău.

Oamenii legii au încercat să îl convingă pe şofer să se deplaseze la spital în vederea recoltării de probe de sânge, însă acesta a refuzat, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal.

"Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. La acest moment, cauza este analizată împreună cu procurorul de caz, în vederea dispunerii tuturor măsurilor ce se impun, conform legii", se mai arată în informarea transmisă de IPJ Buzău.

Reacția Societății de transport în comun

Potrivit conducerii societăţii de transport în comun, bărbatul nu a mai avut abateri. Cel mai probabil, se va alege cu desfacerea contractului de muncă.

"Lucrează la noi de 4 ani, nu am mai avut probleme cu el până la data aceasta legate de încălcarea regulilor de circulaţie şi conduită. Am fost anunţat de echipa de control că şoferul în vârstă de 32 de ani are un comportament ciudat la volan. Am luat legătura cu Serviciul Rutier să facă un control în varianta în care ar fi consumat alcool, lucru care s-a şi confirmat - 1,44. Pe partea de societate regulamentele sunt stricte, se interzice prezentarea la locul de muncă sub influenţa alcoolului, cât şi consumul la volan. Este o abatere gravă care se soluţionează cu desfacerea contractului de muncă", a declarat pentru Agerpres Gică Toader, directorul Trans-Bus SA Buzău.

Dată publicare: 31-03-2023 21:13