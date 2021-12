Șoferul de TIR prins beat în Bihor a fost arestat. Avea o alcoolemie uriașă

ebihoreanul.ro

Șoferul de TIR din Belarus filmat în timp ce gonea beat pe șoselele din Bihor a fost arestat pentru 20 de zile.

Bărbatul de 39 de ani i-au fost recoltate probe de sânge, iar analizele au arătat că avea o alcoolemie de 4 la mie, potrivit unor surse citate de eBihoreanul.

Șoferul a fost filmat duminică în timp ce mergea cu camionul în zigzag pe DN 79, între Mădăras şi Inand. TIR-ul a intrat de nenumărate ori pe contrasens, și chiar a forțat o mașină să iasă pe acostament pentru a evita un impact frontal.

Pentru a-l determina să oprească, şoferul din spatele TIR-ului a claxonat insistent pe mai multe porţiuni de drum. Degeaba, însă, TIR-istul a gonit în continuare. În cele din urmă, şoferul, din Blarus, a oprit pe marginea drumului, moment în care doua persoane i-au luat cheile şi au chemat Poliţia.

″În secundele alea am claxonat crezând ca se va opri. În final, a oprit pe marginea drumului, era geamul deschis şi am apucat să-i iau cheile din contact. M-a ajutat şi un alt bărbat. Şoferul (foto) este rus, iar în momentul în care am deschis uşa, a dat cu picioarele după noi, să ne lovească. S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile”, a povestit Cătălin Trifa, unul din şoferii care l-au oprit pe TIR-ist.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi, în urma primelor verificări, a fost reţinut pentru 24 de ore în Arestul Poliţiei Bihor.