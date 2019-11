Șofer în stare gravă după ce a intrat pe contrasens. A fost proiectat într-o altă mașină

Un accident grav s-a produs luni pe şoseaua de centură a oraşului Târgu Mureş.

Un şofer de 48 de ani a ajuns la spital în stare gravă după ce a intrat cu maşina pe contrasens, a fost lovit de o autoutilitară iar pe urmă a fost proiectat într-o altă maşină.

Bucăţi din maşină s-au împrăştiat pe toată şoseaua, iar intervenţia echipajelor de salvare a blocat traficul mai bine de o oră.

Accidentul s-a produs în jurul orei 9, când şoferul intrat cu maşina pe contrasens a izbit o camionetă care circulă regulamenar. În urma impactului autoturismul s-a răsucit pe şosea şi s-a lovit de un alt vehicul.

Tamaş Laszlo, şofer camion: „A intrat pe sub mine. Coborâm de acolo şi când am observat că a trecut linia, eu am scos maşina cât am putut că altfel intra frontal în mine şi aşa a intrat. Uitaţi se vede totul nu era în depăşire, nu ştiu ori telefonul ori s-a uitat în altă parte nu ştiu ce să zic.”

În urma accidentului, şoferul ajuns pe contrasens a rămas blocat în vehicul.

Bărbatul de 48 de ani a fost transportat în stare gravă la spital. Poliţiştii au deschis o anchetă şi încercă să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul. Circulaţia a fost blocată în zona mai bine de o oră.