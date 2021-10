Situaţie dramatică și la spitalul din Craiova: “Am pus tărgi între paturi ca să mai conectăm pacienţi la oxigen”

Shutterstock

Tot mai multe spitale din țară se confruntă cu situații dramatice în secțiile Covid. La Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Craiova, medicii apelează la soluții extreme pentru a ajuta pacienții cu Covid.

Astfel, în rezervele din izolatorul Covid, unde sunt câte două locuri, medicii au amplasat tărgi între paturi pentru a putea conecta la oxigen pacienţi, notează Gazeta de Sud.

„Situaţia este dramatică. Începând de vineri după amiază ne-am confruntat cu un nou val covârşitor de pacienţi. Avem acum (luni dimineaţă – n.red.) 37 de pacienţi în UPU, toţi cu necesar de oxigen. Am mai operaţionalizat sâmbătă seară două locuri în etajul IV, în sectorul Covid, cu aprobarea CJCCI. Fiecare salon din izolator are acum câte trei pacienţi în loc de doi, am mai pus câte o targă, pentru că aceasta e mai îngustă şi încape între paturi, ca să conectăm mai mulţi pacienţi la oxigen. Instalaţiile de oxigen funcţionează la capacitate maximă şi tot nu este de ajuns. Avem şi pacienţi pe concentratoare, cei care au un necesar mai mic”, a declarat managerul Laurenţiu Ivanovici.

El a preciat că altă sursă de oxigen nu mai există.

„Alte surse de oxigen nu mai avem. Suntem depăşiţi. Am rugat Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă să mai redirecţioneze din cazurile mai puţin severe către celelalte unităţi Covid, căci nu mai facem faţă”, a adăugat managerul spitalului.