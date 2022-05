Sfârşit cumplit pentru un bărbat din Dâmboviţa. Omul a murit strivit sub camionul pe care îl conducea

StirilePROTV

Sfârşit cumplit pentru un bărbat de 57 de ani, din Dâmboviţa. Omul a murit strivit sub camionul pe care îl conducea.

Cel mai probabil, cred anchetatorii, vehiculul încărcat cu pământ s-a înclinat din cauza solului moale. Iar șoferul ar fi încercat să iasă din cabină când mașina s-a aplecat spre stânga.

Dar n-a mai apucat să iasă. Bărbatul era angajatul unei firme şi lucra de ceva vreme în zona industrială a municipiului Târgovişte, unde căra pământ, pentru nivelarea terenului. Un coleg a dat alarma, după ce a văzut vehiculul răsturnat.

Colegul şoferului decedat: „Am auzit o bubuitură, am văzut omul mort acolo, am fugit înapoi, am sunat la 112. Cred că s-a lipit pământul de basculă şi n-a picat, de ploaie”.

Localnic: „Omul era sub maşină, vânăt tot”.

Localnică: „S-a auzit o bubuitură când s-a răsturnat basculanta cu el.”

Șoferul apucase să descarce o parte din încărcătură când a avut loc accidentul, iar anchetatorii suspectează că ar fi încercat să iasă din cabină pe partea care se înclina.

Claudiu Stan, Detaşamentului de Pompieri Târgovişte: „Am procedat la descarcerarea şi extragerea. I s-au aplicat măsuri de resuscitare, dar a fost declarată decedată, din păcate.”

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi urmează să lămurească exact în ce împrejurări a sfârşit bărbatul. Cazul este anchetat şi de inspectorii în muncă.