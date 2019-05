Seismologii au explicat care a fost cauza cutremurului din Sălaj: "Posibil să mai fie unul"

S-a mişcat serios pământul în judeţul Sălaj. Un seism de 4 pe scara Richter, produs la suprafaţă, i-a speriat teribil pe oamenii din zona prea puţin învăţaţi cu astfel de fenomene.

Cutremurul a fost cauzat de o energie acumulată în scoarţa terestră, explică specialiştii.

Locuitorii din Crișana, Zalău, Jibou şi Huedin au fost treziţi de o zguduitură puternică. Mulţi au asociat trepidaţiile neobişnuite cu traficul din zonă, şi au ieşit în stradă să vadă ce se întâmplă.

Localnică: "S-a cutremurat patul şi am crezut prima dată că sunt ceva maşini. Nu am văzut nimic, atât că m-am trezit speriată."

Localnică: "Am crezut că trece ceva maşina, dar când am văzut cum casa efectiv se mişcă mi-am dat seama că ceva nu e ok. A fost de durată într-adevăr. A fost cu zgomot, nu înţeleg exact de unde."

Seismul, neobişnuit pentru zona respectivă, s-a produs la ora 9 dimineaţa, la doar 1,8 kilometri adâncime şi a avut o magnitudine de 4 pe scara Richter.

În ultimii 100 de ani, în această zonă s-au înregistrat în jur de de 15 cutremure cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter. Nu este o zonă periculoasă din punct de vedere seismic, susţin specialiştii, iar cutremurul înregistrat astăzi a fost cauzat de o energie acumulată la nivelul scoarţei terestre.

Marius Craiu, seismolog INFP: "Nu s-au produs atât de multe cutremure în ultimul timp în acea zonă, s-a acumulat energie şi astăzi s-a eliberat."

Reporter: "E posibil să mai urmeze sau nu?"

Marius Craiu: "Posibil să mai fie unul de 2, cu siguranţă nu va mai fi unul mai mare."

Potrivit Dispeceratului pentru Situaţii de Urgenţă, în urma acestui seism nu au existat victime sau pagube materiale.

