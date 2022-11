Scandal monstru într-un bloc din centrul Timișoarei. Ce a făcut un bărbat după ce a intrat beat în scara iubitei sale

Şi ar fi distrus totul în cale, inclusiv camera de supraveghere. Înainte ar fi zgâriat o maşină. Poliţiştii l-au încătuşat şi l-au condus la secţie. Dar, pentru că nu s-au înţeles cu el, au amânat audierile.

După ce a petrecut în club, individul de 44 de ani ar fi mers la ora cinci dimineaţa la locuinţa iubitei sale, unde ar fi intrat în forţă. Acolo, ar fi zgâriat o maşină, ar fi aruncat un ghiveci de la etajul doi şi ar fi distrus camera de supraveghere din scara blocului. Vecinii au chemat poliţia, dar, potrivit agenţilor, era incoerent.

Într-un final, poliţiştii l-au încătuşat şi l-au condus la secţie.

Călin Stăiculescu, locatar: „Zgomote și urlete puternice, plus lovituri în ușa imobilului în care locuiesc, am fost trezit, alarmat, de această stare. Am ieşit afară și am văzut doi indivizi, dintre care unul foarte agitat, arunca cu diverse obiecte, trântea, țipa, înjura, amenința.”

După o oră şi jumătate, poliţiştii l-au lăsat acasă pe individ.

Iubita bărbatului: „A cooperat în modul lui, vorbind aiurea și din cauza asta a smuls camerele. Da, într-adevăr, era puțin amețit."

Luni, polițiștii se vor întoarce şi vor ridica imaginile de pe camera de supraveghere.

Deocamdată, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru distrugere în rem, adică se cercetează fapta şi nu persoana.

Între vecini există se pare neînţelegeri mai vechi şi de aici şi scandalul.

Scandalagiul ar avea pe numele său un dosar penal pentru conducere fără permis.

Dată publicare: 06-11-2022 20:15