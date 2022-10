Scandal între o elevă şi o profesoară la un liceu din Mediaş. Adolescenta a împins-o pe profesoară | Video

În imaginile postate pe internet se observă cum profesoara îi trage scaunul unei eleve, iar apoi adolescenta o împinge pe profesoară, scrie News.ro.

Potrivit Ora de Mediaş, incidentul a avut loc săptămâna trecută la Colegiul Tehnic ”Mediensis”. Câteva zeci de secunde din acest conflict au fost filmate de un elev aflat în spatele clasei. În imagini se observă cum profesoara îi trage scaunul elevei şi o ridică în picioare. Apoi, adolescenta începe să o împingă pe profesoară, iar la un moment dat îi spune: “Vreau să stau aici ca să îţi fac ţie nervi”.

Profesoara Ana Bocioancă, totodată directorul unităţii de învăţământ, a povestit pentru Ora de Mediaş acest incident.

“Am avut oră cu clasa a IX-a, învăţământ profesional. Încă de la începutul orei, eleva care apare în filmare stătea în spate, râdea, făcea gălăgie şi deranja ora. I-am cerut să vină în faţă, în prima bancă, însă în continuare a vociferat, vorbind urât. Într-un final, fiindcă am insistat, a venit în faţă. Şi-a pus lucrurile pe bancă, a trântit scaunul, apoi s-a aşezat. Am rugat-o să nu mai facă asta, dar a continuat cu acelaşi gest. I-am spus «dacă te deranjează scaunul, ridică-te în picioare şi lasă-l deoparte». În acel moment a început să îmi vorbească la per tu, continuând să îl trântească. M-am apropiat de ea şi i-am tras scaunul într-o parte, spunându-i că, dacă o deranjează, atunci să stea în picioare. S-a enervat şi a început să ţipe, să dea din mâini. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi am încercat să o liniştesc, fiindcă nu avea nimeni nimic cu ea. Am rugat-o să stea la oră liniştită dacă doreşte, însă nu mă înţelegeam deloc cu ea. Eu nu am agresat-o pe această fetiţă şi nici eu nu am fost agresată de ea. Mi-am dat seama că are o problemă, astfel că, la finalul orei, am vorbit cu ea să aflu ce se întâmplă. Am rugat-o să vină cu părinţii la şcoală, mi-a spus că tata nu vine, că mama nu poate, că sunt divorţaţi şi aşa mai departe”, a declarat profesoara pentru publicaţia menţionată.

Vezi VIDEO aici.

Sursa: News.ro Dată publicare: 05-10-2022 14:44