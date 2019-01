Scandal între Țiriac și Transporturi, din cauza căii ferate București-Otopeni

Ion Țiriac a declarat război Ministerului Transporturilor din cauza proiectului de cale ferată care urmează să lege Gara de Nord din Capitală de aeroportul Henri Coandă.

Omul de afaceri susţine că traseul îi afectează două proiecte majore din Otopeni, printre care şi activităţile patinoarului olimpic, singurul din Bucureşti. Dar cei de la Transporturi spun că investiţia este necesară pentru Campionatul European de fotbal din 2020 şi nu va deranja patinoarul.

Pro TV

Deschis acum doi ani cu aproape 4 milioane de euro costuri, acest patinoar este plin. Aici se antrenează zilnic peste 400 de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 10 ani.

Mulţi se pregătesc să participe la competiţii importante de la patinaj artistic până la hochei.

Eduard Pană, director sportiv: "Uitaţi-vă, într-un an jumătate, în doi ani maxim, aceşti copii care aproape nu ştiau să meargă pe astfat, joacă acum hochei pe gheaţă. Copiii şi părinţii lor plătesc pentru instruire, pentru îndrumare, pentru control şi antrenamente, enormă suma de ZERO LEI ŞI ZERO BANI, nimic, e gratuit. Toți fac hochei pe gheaţă aici, că nu au unde, e singurul pationoar care arăta cum arată, dar care se încadrează şi în parametri olimpici şi federali.”

Doar întreţinerea acestui patinoar costă anual peste 200.000 de euro. De curând s-a deschis şi sala de gimnastică, de la etajul 1, dotată de Nadia Comăneci.

Copii de 2, 3, 4 ani. Sunt câte 100 de copii. Tot ce e sub acest acoperiș este gratuit", a spus Eduard Pană, director sportiv.

Ion Țiriac, cel care a ridicat campusul întins pe o suprafaţă de 40 de hectare spune că vrea să construiască în zonă şi o universitate privată non profit. Cele două investiţii, susţine omul de afaceri, ar fi compromise de decizia Ministerului Transporturilor de a construi o cale ferată către aeroport care va trece prin zonă.

Eduard Pană director sportiv: "Cei care vor să facă asta sunt iresponsabili, n-au făcut sport, n-au alergat după tramvai, nici cârpa în mâna n-au avut, nu mă refer la cei care pun târnăcopul pe patinoar şi cei care vor decide asta.''

Calea ferată care ar urma să facă legătura între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni se presupune că ar trece prin această zonă, mai exact aproape de patinoar dar şi de drumul Gării Odăii, care face leg[tura între Mogoşoaia şi DN1. Pe această porţiune, calea ferată ar fi construită suprateran, la 7 metri înălțime.

Ministerul Transporturilor susţine însă că această cale ferată pentru care studiul de fezabilitate a primit aviz pozitiv este ''o lucrare de utilitate publică de interes național'' şi care este în planul de pregătire a Campionatului European de fotbal din 2020.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer