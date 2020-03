Scandal făcut de un șofer care transporta persoane din Italia. Medicii au chemat poliția

Pe lângă cei 3 pacienți infectați cu coronavirus în România, mai sunt 52 în carantină.

Sâmbătă au fost testate peste 350 de persoane care au fost în Italia ori au intrat în contact cu cei care s-au întors din zone periculoase.

La Timișoara, autoritățile au intrat în alertă și au transportat la spital o pasageră care a venit sâmbătă cu avionul de la Milano, şi nu se simțea bine.

Atenție, cei care nu respectă carantina sau izolarea la domiciliu, pot fi cercetați penal.

52 de români sunt în carantină

52 de români sunt în carantină şi aproape 9000 în izolare la domiciliu, conform ultimelor date. Autorităţile dau asigurări că situaţia este sub control.

Alexandru Rafila: "Nu trebuie să ne sperie, atât timp cât noi reuşim să identificăm şi să izolăm contactii. Dimpotrivă, ar trebui să fim încrezători."

Şase cetăţeni chinezi, care erau în izolare la un hotel din Slatina, au plecat fără sa anunţă autorităţile, iar acum au dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Între timp, s-au făcut teste pentru 350 de oameni din toată ţara. O femeie de 35 de ani care s-a întors cu avionul de la Milano, a fost dusă la spital. Tuşea şi avea probleme respiratorii.

Aceleaşi simptome le-a prezentat şi un şofer de TIR, dar în cazul său testul a fost negativ.

Virgil Musta, medic spitalul de boli infecţioase Timișoara: "Ieri s-a întors din Italia, făcând diferite curse şi în regiunea Lombardia"

Scandal făcut de un șofer care a transportat persoane din Italia

Trei persoane din Galaţi au fost internate la Spitalul de Boli Infecţioase, cu suspiciuni de coronavirus.

Printre ei şi un şofer care a transportat persoane sosite din Italia.

Șofer: "3 zile mă simt cam rău, am sunat la salvare, eu am crezut că mă duce la spitalul judeţean nicidecum la boli infecţioase.

Reporter: Aţi intrat în contact cu persoane venite din Italia?

Șofer: Păi vă daţi seama dacă i-am luat chiar şi-n față."

Bărbatul a devenit însă nervos pe parcurs şi chiar i-a agresat verbal pe cei de la spital.

Conf.univ. dr. Mihaela Debita manager Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi: "Nu voia să rămână internat sub nicio formă, a refuzat total internarea, a refuzat să ne dea documentele personale. Am chemat jandarmeria, am chemat poliţia."

Gabriel-Ioan Avrămescu - Prefect Galaţi: "Declararea de date false şi refuzul de a intra în izolare sau carantina dacă este cazul, constituie infracţiune."

Iar la spitalul județean din Târgovişte a fost adus un cetățean italian, de 71 de ani, care a fost implicat într-un accident auto, deşi izolat la domiciliu. El poate fi sancţionat pentru că şi-a părăsit locuinţa.

Şi TIR-urile venite din Italia sunt verificate de poliţie, dacă au toate actele în regulă.

Iar societatea de transport Bucureşti a început să dezinfecteze toate cele 1600 de autobuze, troleibuze şi tramvaie.