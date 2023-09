Şase persoane implicate în scandalul din clubul din Craiova au fost reţinute. În local se aflau şi doi poliţişti

Alţi doi suspecţi sunt audiaţi la această oră de anchetatori. Agentul a fost snopit în bătaie după ce s-a încăierat cu mai mulți indivizi, într-un club de manele. Atenţie, urmează scene care vă pot afecta emoţional.

Zeci de persoane au fost audiate ieri de anchetatori, în încercarea de a-i identifica pe suspecţi. Un lucru dificil, având în vedere numărul mare de participanţi şi faptul că toţi erau îmbracaţi cu haine deschise la culoare. Au ajutat însă şi declaraţiile date de doi poliţişti, care se aflau întâmplător în local, în acea seară.

Într-un final au fost stabilite identităţile agresorilor. Şase dintre ei au fost ridicaţi de acasă, de poliţişti. Sunt acuzaţi de lovire, portul şi folosirea fără drept a unor obiecte periculoase şi tulburarea ordinii publice.

Scandalul a pornit la o petrecere. Angajatul penitenciarului a dat dedicații lautarului, ceea ce l-a suparat pe un individ. Între cei doi are loc un schimb de replici și apoi începe încaierarea. Agentul și prietenul lui sunt luați separat la baiate.

În rafuiala intră și fiul omului de afaceri, Ahmed Bakri. Acesta scoate o armă albă și îi amenință pe cei din jur.

Ionut Lucian Corovie, victima: „Ei s-au poziționat, sunt poziționați înainte sa înceapă scandalul. Cum vine cel de la ușă se poziționează special în spatele meu, de acolo nu mai știu nimic. Nu am lovit pe absolut nimeni, am fost lovit în continuu, nu am avut obiecte contondente, nu am avut absolut nimic, nu am ripostat, nici măcar nu i-am împins, nu am lovit pe nimeni. Am avut noroc ca au intervenit foarte prompt bodyguarzii."

Bătaia a continuat în afara clubului, unde prietenul gardianului a fost pus la pamant și lovit cu pumnii și picioarele de cinci indivizi.

Ramona Turculeanu, administrator bar: „Bodyguarzii au fost chemați, au intrat în mijlocul lor, au încercat să aplaneze, au început să se lovească între ei, ulterior au dat cu spray paralizant să aplaneze toată nebunia."

Marian, martor: „Din cauza băuturii, din cauza lăutarilor, asta e tot ce pot sa vă spun. Când a ajuns Poliția la fața locului.. au ajuns foarte repede, oamenii au fugit.

Reporter: Cine a început scandalul?

Marian: Din ambele părți."

Gardianul și prietenul lui sunt acum în spital. Cel din urmă este în stare mai gravă.

Astăzi, procurorii vor cere arestarea preventivă a suspecţilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 19-09-2023 13:18