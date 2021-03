Saci cu documente, găsiți pe malul Jiului, în județul Dolj. Actele conţin date cu caracter personal

Poliția și Garda de Mediu sunt în alertă: mai mulţi saci, plini cu documente, au fost găsiţi, pe malul Jiului, în judeţul Dolj. Aparțin, se pare, unei primării.

Actele dinăuntru conţin date cu caracter personal, inclusiv copii după cărțile de identitate. Amenda pentru vinovat merge până la 4 mii de lei.

Doi voluntari, care se plimbau cu bicicleta, au găsit documentele, aruncate împreună cu alte gunoaie, pe malul răului, în Leamna de Jos. Dosarele le-au atras atenţia.

Martor: „Asta este o practică tradiţională în zonă, saci de gunoaie plastice, dar se pare că în unul din saci se aflau documente oficiale, adică copii de buletin, state de plată în original, liste cu bugete de fonduri europene, toate cu antetul primăriei Bucovăţ”.

Reprezentanţii primăriei spun că arhivarea acestor documente este sarcina unei firme.

Marius Cristian Tută, primarul comunei Bucovăţ: „De câteva luni avem o societate care ne face arhivarea şi, din ce am analizat, mare parte prin ele sunt rebuturi. Am o bănuială cum au ajuns aici. Am avut în fața primăriei un coş pentru deşeuri reciclabile şi de acolo cred că le-a luat cineva”.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj: „Au stabilit faptul că documentele datează din perioada 2002-2010, fiind ridicate în vederea stabilirii situației de fapt. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt”.

Gheorghe Călinoiu, comisar şef Garda de Mediu Dolj: „Dacă identifică făptuitorul, noi, Garda de Mediu, ne îndreptăm asupra acestuia, îl amendăm şi dăm măsură să ducă aceste gunoaie, aşa cum spune Legea mediului la un operator autorizat. Dacă făptuitorul este persoana juridică, amenda este până la 4.000 lei”.

Potrivit legii, documentele de salarii trebuie păstrate, în arhivă, până la 50 de ani.