S-a trezit în miez de noapte pentru că se sufoca. Ce a văzut când a deschis ochii

O femeie din Marea Britanie a trăit un şoc în miez de noapte, în propria locuinţă. Jennifer s-a trezit brusc simţind că se sufocă, iar când a deschis ochii a intra în panică.

"Când am deschis ochii am văzut un individ care stătea peste mine şi avem mâinile în jurul gâtului meu. A fost îngrozitor. Simţeam că nu pot să mai respir. Am început să mă zbat, sperând că soţul meu o să se trezească. Din fericire, aşa s-a întâmplat. Asta mi-a salvat viaţa. L-a împins pe bărbat de pe mine, acesta a căzut după care a luat-o la fugă", a povestit Jennifer.

Au sunat imediat la poliţie, însă până la venirea lor, infractorul fugise deja. O patrulă de poliţie a păzit casa zile la rând.

"Am crezut că o să mor, pur şi simplu nu mai puteam să respir, atât de tare mă strângea. Soţul mi-a salvat viaţa", a mai spus victima.

Autorităţile au publicat portretul robot al infractorului şi spera să îi dea de urmă cât mai curând posibil.

