Incendiul de la Spitalul Județean din Ploiești ar fi pornit de la un scurtcircuit. Ce au descoperit pompierii

Primele concluzii ale pompierilor cu privire la posibila cauză a incendiului izbucnit la Secţia de Boli Infecţioase ar fi că focul a pornit de la un posibil scurtcircuit după ce un pat a atins o priză, citează News.ro.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Nica a afirmat că instalaţia electrică fusese verificată de o firmă autorizată vara trecută şi că a transmis angajaţilor săptămânal instrucţiuni privind protecţia în caz de incendiu, atât cu recomandări din partea ministerului de resort cât şi cu instrucţiunile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Medicul susţine că infirmiera care se afla în salon ar trebui să dea o declaraţie şi să explice ce s-a întâmplat.

În ceea ce priveşte situaţia cadrului medical afectat de incendiu, managerul Bogdan Nica a arătat că, după ce evaluările iniţiale arătau că are arsuri pe 30-40 la sută din suprafaţa corpului, evaluarea medicilor plasticieni arată că aceasta este afectată la 10-15 la sută, din corp, iar rănile nu sunt foarte profunde şi este în afara pericolului.

Managerul susţine că secţia afectată de incendiu este ”secţia fanion” a spitalului şi că nu mai era nimic de remediat.

În ceea ce priveşte salonul unde a izbucnit focul, acesta este un salon ”de capăt”, unde erau trataţi bolnavii în stare mai gravă, care au nevoie de debit mare de oxigen, fiindcă este amplasat mai aproape de asistente şi are ventilaţie mai bună decât alte saloane.

Întrebat dacă secţia are ventilaţie, managerul a răspuns: ”Eu, din luna iulie încerc să găsesc o firmă autorizată care să poată să facă chestia asta, nu am dus lipsă de bani, dar nu am găsit o firmă care să monteze în geamuri de termopan un ventilator care să tragă, un ventilator care să împingă şi care să fie omologate instalaţia, că aşa punea, o sută de ventilatoare”.

El a explicat că în toate spitalele din România saloanele sunt ventilate cu ajutorul ferestrelor.

”Dacă întrebaţi un specialist în incendii, o să vă spună că plaja la care poate detona o atmosferă încărcată de oxigen e foarte largă, undeva din ce am înţeles şi eu între 23 şi 28% oxigen în aer. Şi nimeni nu îţi spune de la ce. Există şi ipoteza unei combustii spontane sau electricităţii statice de pe costume. Există această ipoteză”, mai spune medicul.

Doi pacienți au murit și o infirmieră este grav rănită după ce un incendiu a izbucnit în această dimineață în secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Ploiești.

16 pacienți au fost evacuați de urgență și duși la alte unități medicale. Acesta este bilanțul unui nou dezastru care se produce într-un spital Covid din România.

Al unsprezecelea, din acest an de pandemie. Deocamdată, cauza tragediei nu a fost stabilită. Cert este că unitatea nu are autorizație de securitate la incendiu. Este, însă, recent renovată, are instalație electrică nouă și verificată, iar rampele de oxigen au fost montate anul trecut, spun responsabilii.

Dezastrul s-a declanșat la ora 4 și un sfert dimineața, când a izbucnit incendiul. 21 de pacienți se aflau în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Ploiești. În salonul cuprins de flacări erau doi bărbați, de 74 și 75 de ani. O infirmieră și o asistentă îi supravegheau.

Ramona Vasile, medic șef secția de infecțioase SJU: "Asistenta a ieșit ca să ia ceva un încărcător și un alt pulsoximetru moment în care infirmiera a tras patul pentru a face loc spre prize. În acel moment era singură acolo și probabil că atunci s-a întâmplat, în fracțiune de secundă."

Cu combinezonul în flacări, infirmiera a reușit să iasă din încăpere, iar colegele i-au sărit în ajutor, cu extinctoarele. Cei doi bărbați rămași în salon n-au avut însă nicio șansă.

Ramona Vasile, medic șef secția de infecțioase SJU: "Erau internați de mai mult de o săptămână. Erau grav, își smulgeau măștile de pe cap. S-a intrat la ei în permanență și acum era asistenta și infirmiera înăuntru."

Raed Arafat: "Din păcate, infirmiera respectivă este cu arsuri de 40 la sută. Echipele de intervenție au ajuns în 10 minute."

A fost activat Planul Roșu, iar forţe impresionante ale pompierilor s-au mobilizat la fața locului.

Alexandru Muscalu, comandant ISU Prahova: "Incendiul a fost lichidat în aproximativ 3 minute. Se manifesta cu flacără când au ajuns colegii mei, dar fiind într-un salon mic au reușit să stingă foarte repede."

16 pacienți au fost transferați la spitalul Județean, iar infirmiera rănită a fost dusă la spitalul Floreasca din Capitală.

Fiica infirmierei: "E conștienta din câte știu, dar are arsuri de gradul 1 și doi la mână și la picior."

Rudele bolnavilor internați au alergat către spital să afle ce se întâmplă cu cei dragi. Tabloul era unul înfiorător: ambulanțe, sirene, infirmiere care alergau cu tărgile mobile și bolnavi mutați contra-cronometru.

Fiica unei paciente internate: "Vreau să știu la ce rezervă a luat foc, că d-aia am venit. Era acolo, nu era acolo. Câți morți, câți oameni omorâți, câte familii distruse. Chiar nu știu... Nu s-au săturat oamenii ăștia de atâtea crime, de atâtea nenorociri?"

Între timp, autoritățile au început o anchetă. Vor să afle cum de a fost posibilă această nouă tragedie. Conducerea spitalului județean afirmă că secția era renovată și dotată recent. Instalația electrică și rampele de oxigen erau noi, iar personalul instruit pentru situații de urgență.

Salonul în care a izbucnit incendiul era situat în această clădire la parter. Anchetatorii se află la fața locului și adună toate probele în încercarea de a le pune cap la cap și a stabili ce s-a întâmplat, care a fost cauza izbucnirii focului. Este verificată inclusiv instalația electrică. Este instalația electrică despre care managerul spitalului a spus că era nouă, fusese renovată și era în stare foarte bună de funcționare.

Bogdan Nica, manager SJU: "O fracțiune de secundă... Dumnezeu știe, s-a mișcat patul, s-a frecat de ceva și o scânteie de oxigen. Erau și detectoare de oxigen. Erau toate absolut necesare, dar probabil bolnavul și-a smuls masca și oxigenul s-a dus, dar asta o să determine specialiștii cauza incendiului."

Secția de Boli Infecțioase "Movila" a înghițit, în ultimii doi ani, 460.000 lei de la Consiliul Județean Prahova. Banii au fost alocați pentru proiecte tehnice și investiții, inclusiv pentru alimentare cu oxigen și instalații electrice. Unitatea nu are însă autorizație de securitate la incendiu. Managerul susține că a depus documentația necesară și era în curs de a obține documentul.