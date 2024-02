Românii sunt cei mai mari iubitori de pisici din Europa. „E și nevoia de a avea pe cineva, frica de singurătate”

Fenomenul a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, când tot mai mulți au adoptat pisici devenite acum parte din familie.

Cosmin și Mădălina îl au pe motanul Tom de un an. Îl iubesc nespus și spun că de când a apărut în viața lor, relația de cuplu este mult mai strânsă.

Cosmin Bogdan: „Pisica ne iubește pe amândoi. Ne linge, vine lângă noi. Și avem momente în care stăm toți trei. Vine și el vine între noi. Avem seri în care stăm toți trei la un film, se uită și el cu noi. Pe mine și pe iubita mea ne-a apropiat foarte tare și e că un copil. Mai mușcă, mai dă jos lucruri, dar n-ai cum să te superi pe el.”

Fiind un popor iubitor de feline, în România găsim pisici și în birourile din companii, ori în cafenele. De pildă, într-o cafenea din București, clienții pot să vină însoțiți de pisicile lor sau să se bucure de atmosfera caldă de pe terasa plină cu pisici care sunt pregătite pentru a fi date spre adopție. Iar localul este mereu plin de oamenii fascinați de micile creaturi.

Ioana Covor: „Conceptul cafenelei e axat pe promovarea adopției pisicilor, toate pisicile noastre sunt spre adopție, vaccinate, sterilizate și gata de plecare, se poate veni și cu pisica dacă e vaccinată. Vin pentru că sunt iubitori, alții vin din curiozitate, vă dați seama că nu e neapărat pe placul tuturor că sunt ft multe pisici.”

În clinicile veterinare, majoritatea pacienților sunt feline. Într-un cabinet în proporție de 80%.

Dr. Alex Strîmbeanu: „Pisicile sunt majoritare de aceea de când am deschis am simțit că trendul de pisici este în creștere, numărul este din ce în ce mai mare, un boom a fost anii trecuți, acum 2-3 ani. Lumea a descoperit pisica, mă gândesc poate și din cauza modului de lucru, joburilor, care sunt consumatoare de timp, și pisica are avantajul acesta de a fi mai independentă decât cățelul.”

Mulţi din romani au adoptat pisici în pandemie.

Diana Miron, psiholog: „Ne-a ținut, ne-a făcut să ne descoperim propria casă și propria familie, uneori nu cu foarte mare bucurie, și ne-am simțit prizonieri. Pisica a devenit un fel de substitut pe de o parte atunci când persoană era singură acasă și pe de altă parte a devenit un tampon, un fel de amortizor într-o casă în care oamenii s-au descoperit unul pe altul obligați fiind să stea 24 din 24 împreună. E și nevoia de a avea pe cineva, frica de singurătate, fuga de singurătate să fie un factor.”

Potrivit unui studiul realizat de Federația Europeană, a industriei hranei pentru animale, găsim cel puțin o pisică în 48% din casele sau gospodăriile din România.

Diana Miron, psiholog: „Suntem un popor de oameni calzi, există multă empatie, și în momentul în care au dispărut câinii vagabonzi, pisicile au rămas. Este greu pentru multe persoane să treacă pe lângă o pufoșenie care dârdâie în ploaie sau moare de sete și să nu o hrănească măcar sau să o ia acasă.”

În țara noastră ar exista peste 4,3 milioane de animale de companie care sunt pisici. Numărul celor maidaneze este însă și el mare.

