Românii au luat cu asalt stațiunile de la munte. Care sunt cele mai vizitate obiective turistice

Aflați în vacanță, în stațiunile de la munte, turiștii au vrut să bifeze cât mai multe obiective, chiar dacă vremea este capricioasă și nu te îmbie la plimbare.

A fost coadă la casa de bilete a castelului Bran, dar și în trafic. Pe Valea Prahovei, între localități, mașinile au circulat bară la bară. Spre dezamăgirea celor ajunși în Sinaia, Castelul Peleș nu s-a putut vizita, pentru că în zilele de luni și marți, este închis.

La munte n-a fost nici iarnă și nici o zi blândă de toamnă, așa că turiștii au făcut plimbări scurte, între locul de cazare, restaurant și obiectivele de vizitat. Traficul s-a aglomerat, iar parcările au fost pline de mășini. Castelul Bran s-a deschis cu doua ore mai devreme, special pentru cei care așteptau la ușă.

Turistă: "Am venit să vizitam castelul. Am venit de la Brașov, unde am văzut Biserica Neagră. Am fost ieri la Peleș. Un tur al castelelor. Avem o țară frumoasă".

În curtea castelului o să gășiți și acest fotoliu roșu, uriaș, pe care vă puteți așeza să faceți fotografii.

Citește și Ploile din ultimele 24 de ore au lăsat fără apă potabilă mai multe zone din stațiuni de pe Valea Prahovei

În interiorul castelului a fost forfotă.

Turistă: "Puțin aglomerat, dar e acceptabil că toți care mai au zile libere au venit să viziteze castelul".

Turistă: "Am început cu castelul groazei și am zis să vizităm toată zona. E a doua oară când vin, dar prima dată eram mai mică".

Reprezentanții castelului spun că până miercuri se așteaptă că numărul vizitatorilor să ajungă la 9.000.

Alexandru Prișcu, directorul castelului Bran: "Accesul se face exclusiv în baza certificatului verde, iar înăuntru accesul este limitat: 10 persoane la 45 de secunde sau un minut".

Cetatea Râșnovului, în schimb, este închisă pentru restaurări, iar oamenii s-au mulțumit cu o plimbare prin curtea interiară. Mulți și-au completat excursia cu o oprire la Parcul Dinozaurilor.

Pe Valea Prahovei, ploaia nu i-a împiedicat pe turiști să iasă din camerele de hotel. La Sinaia, s-au îndreptat către Castelul Peleș, chiar dacă luni și marți este închis. Oamenii au fost bucuroși să-l vadă măcar de afară.

Turist: "Aici e foarte frumos acum. D-aia mă uitam la castel cât e de frumos luminat…".

Radu Maxim, turist: "Am fost și la castel am fost și să mâncam, să ne relaxăm, să ne odihnim, să ne plimbăm…Ne-am dus ieri al Sfinx, la Babele".

Iar cei care au vrut zăpada au urcat cu gondola.

Turist: "Am avut în plan muntele, am fost la cota 2.000 cu gondola. De la gondolă ne-am întors acum pe jos".

Cum stațiunile sunt pline, pe DN1 a fost un du-te-vino continuu și s-a circulat în coloană.