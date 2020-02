Românii au făcut cumpărături online de 12 milioane de euro pe zi în 2019. Cât au cheltuit direct de pe telefoanele mobile

Sectorul de e-commerce a depășit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20-22% mai mult decât în 2018 când valoarea comerțului online a fost estimată la aprox. 3,6 miliarde de euro, conform ARMO.

Ritmul de creștere 2019 vs. 2018 a fost mai redus comparativ cu 2018 vs. 2017, când rata de creștere de la un an la altul a fost de aprox. 30%, conform datelor centralizate de către Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) și prezentate de GPeC.

Valoarea de peste 4,3 miliarde de euro face referire la toate tranzacțiile generate din România atât către comercianții autohtoni, precum și către magazinele online din afara granițelor țării.

“Dacă facem o medie, înseamnă că românii au cheltuit pentru cumpărături online aprox. 12 milioane de euro în fiecare zi a anului trecut, în creștere de la 9,86 milioane euro – media zilnică înregistrată în 2018”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC, compania care centralizează și publică datele de e-commerce din România.

Valoarea de 4,3 miliarde de euro se referă la piața de "e-tail", respectiv la valoarea bunurilor tangibile achiziționate online din România, fără a include servicii precum bilete de avion, la concerte, rezervări de hoteluri etc.

“Sectorul de comerț electronic din România confirmă trendul pozitiv din ultimii ani, astfel că și în 2019 a înregistrat o creștere de două cifre. Pentru prima dată a fost depășit pragul de 4 miliarde de EUR, ceea ce înseamnă o evoluție de 20-22% față de 2018. Există posibilitatea ca în 2020 să depășim pragul de 5 miliarde de EUR”, spune Florinel Chiș, Director Executiv ARMO.

71,9% din traficul magazinelor online din rețeaua 2Performant a fost generat de dispozitive mobile, în timp ce 29,1% de Desktop. Comparativ cu 2018, tot mai mulți utilizatori de internet folosesc telefonul mobil atunci când navighează pe site-urile magazinelor online, procentul crescând de la 65,9% în 2018, la 71,9% anul trecut.

În cazul marilor magazine online consultate de GPeC, traficul generat de telefoanele mobile ajunge și chiar depășește uneori pragul de 80%.

Rezultatele integrale ale studiului de piață pot fi consultate aici.