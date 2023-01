România continuă „să îmbătrânească”. Numărul nou-născuților este tot mai mic comparativ cu populația de peste 65 de ani

Vor fi şi mai mulţi pensionari în următorii ani, când generaţiile născute între 1967 şi 1970 vor ieşi din activitate. În acea perioadă, a fost o explozie demografică.

Față de 2011, populația rezidenta a României s-a redus cu 5,3% și cu 12,1% faţă de 2002. Însă scăderea continuă a numărului de tineri este cel mai îngrijorător fenomen.

Sunt cu 18 la sută mai puţini copii sub un an față de recensământul din 2011. O scădere de 8,4% a fost înregistrată și la categoria celor sub 8 ani.

În consecință, România se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației, numărând 3,72 milioane de persoane peste 65 de ani.

Prof. univ. dr. Marian Preda, rector UNIBUC, sociolog: „Nu e o așa tragedie că poplația din România scade. Problemă mare este în interiorul populației. Faptul că avem dezechilibre majore și trebuie să le analizăm în interior. Problemă mare e că scade foarte mult numărul de nou născuți, că la fiecare 5 copii unul se naște în străinătate. O problemă e cea pe vârste și dacă vă uitați la ponderea populației de 65 ani este deja de aproape 20%.”

Tudorel Andrei, președinte INS: „La noi în ţara indicele de îmbătrânire demografică s-a înrăutățit și încă nu avem o intrare masivă în grupa de vârstă peste 65 ani, întrucât cei care s-au născut în 67-68 încep să intre în categoria peste 65 începând cu 2030.”

Exista totodată diferențe mari și între regiuni. În București, Ilfov și în câteva județe dezvoltate, populația a crescut ori a suferit o scădere nesemnificativă. La polul opus exista județe unde a scăzut și cu peste 30% în raport cu recensământul din anii 60, precum Caraș Severin sau Teleorman.

Prof. univ. dr. Marian Preda, rector UNIBUC, sociolog: „Sunt județe care au de două ori și jumătate mai mulți pensionari și trebuie să vedem mai ales în pungiile de sărăcie ce facem, în județele care nu au o piață a muncii dezvoltată, nu au tineri, avem o problemă structurală majoră la nivel de populație, famlii cu copii, copiii și tinerii sunt cei mai săraci din România că pondere. Asta este politica unui stat modern care realzieaza că are o problemă demograifca majoră? Când vorbim și despre ce facem în mod eficient pentru politicile de susținere a familiilor cu copii, a copiilor și a tinerilor în mod real?

Avem de 30 de ani o mulțime de studii pe care le am văzut. Politicile nu se văd, ignorăm avertismentele acestea.”

Fenomenul îmbătrânirii populației este prezent și în alte țări din estul Europei. Bulgăria și Croația au avut o contracție a popualtiei între cele două recensăminte de peste 11%, la fel și Ţările Baltice.

