România a exportat anul trecut cea mai mare cantitate de cereale din istorie. Cum arată cifrele finale

Recordul ne-a adus încasări de peste 3,3 miliarde de euro, nemaintâlnite până acum. Faptul că cele două grânare, Ucraina și Rusia sunt în conflict a reprezentat un avantaj pentru țara noastră. Am vândut mult, şi la preţuri avantajoase.

Spre deosebire de un an calendaristic anul agricol începe și se termină toamna. Ultimul, 2021-2022 a fost de departe cel mai profitabil pentru țara noastră, potrivit Comisiei Europene. România a exportat aproape 13 milioane de tone de grâu, porumb, floarea-soarelui dar și alte cereale. Este, de altfel, cea mai mare cantitate de grâne pe care am trimis-o vreodată peste graniță. Iar asta vine cu multe beneficii.

Cezar Gheorghe, analist pe piața agricolă: ”Acești bani se întorc în economie și la rândul lor sunt reinvestiți prin fermierii români. Pentru că ei își utilează fermele, își construiesc depozite, banii se duc, de asemenea, în genetică foarte multă și în tehnologia fermelor. O țară care își asigură mâncarea și care are capacitatea să exporte și să hrănească și alte destinații cu siguranță va putea genera mâncare ieftină și normală pentru consumatorul de la raft”.

Rezultatele bune țin de recoltele excepționale obţinute de fermieri în 2021 vândute apoi în 2022. Pe de altă parte, războiul de la granițe a împiedicat cei mai mari producători de grâu şi floarea soarelui mai exact Ucraina și Rusia, să exporte ca pe timp de pace. Așa că România a avut mult de câştigat. Cererea mare de pe pieţele externe a urcat prețurile și așa am ajuns să încasăm peste 3,3 miliarde de euro într-un singur an. Este o sumă record.

Din păcate noul an agricol nu se anunţă la fel de grozav. Seceta a pustiit peste un milion de hectare de porumb, grâu ori floarea soarelui. Deși a fost arșiță peste tot în Europa, pe noi ne-a lovit mai tare, în lipsa irigațiilor.

Cel mai mult am pierdut la porumb. În 2022 fermierii români au raportat Comisiei Europene o producție de 7,4 milioane de tone, jumătate din cantitatea din 2021, când am cules de pe câmp 14,8 milioane de tone. Avem așadar, cea mai mare pierdere de producție dintre țările europene și am coborât de pe locul doi, pe locul trei în topul producătorilor. Din cauza secetei am pierdut și mai bine de 1 milion de tone de grâu, în 2022, dar ne păstrăm locul 4 în topul producătorilor. Pierderi, mai mici ce-i drept, au fost și la floarea-soarelui, 500 de mii de tone.

De altfel, numai din porumb și grâu am încasat peste 2,9 miliarde de euro anul trecut, după cum estimează comisarii europeni. Și asta pentru că producem cu mult peste nevoia de consum. Nici aşa nu este bine până la capăt.

Gabriel Razi, analist pe piața agricolă: ”O recoltă mai mică de porumb înseamnă excedent de export mai mic pentru sezonul în curs. Adică perioada octombrie 2022 - septembrie 2023. Noi estimăm că vom exporta cam 3 milioane jumătate de tone, cam la jumătate din potențialul nostru, iar asta înseamnă business mai puțin atât pentru fermieri cât și pentru exportatorii noștri”.

Din noua recoltă de cereale, fermierii români au exportat până acum aproape 3 milioane de tone.

Dată publicare: 06-01-2023 19:19