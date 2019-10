Revolta unui paznic de la Spitalul Județean Deva, virală. De ce a demisionat

Un agent de pază de la Spitalul Județean Deva a demisionat în semn de revoltă față de comportamentul medicilor față de pacienți. Mesajul său publicat pe Facebook a devenit viral.

„Pentru Ministeru Sanatatii si pentru toti locuitorii orasului Deva refuz să mai lucrez in acest Spital sectia Urgență deoarece văd zilnic bataia de joc cum trateaza cu indiferență bolnavii medici cum sunt Popa Tanase care dorm si nu vor să fie deranjati cand vin bolnavi la urgența ne jignesc pe noi paznici că-i deranjează bolnavii si că fac galagie pe holul spitalului in timp ce ei dorm in timul garzii de noapte rog conducerea să ia masuri deorece bolnavii sufera din cauza unor nesimtiti.”

Mesajul bărbatului poate fi citit AICI.

Un medic din cadrul spitalului a precizat că mesajul agentului de pază nu este justificat și vine după ce i-a fost atrasă atenția să își facă treaba, scrie Ziarul Hunedoreanului.

„Agentul de pază, fost pușcăriaș – după cum mi-a spus administratorul firmei de pază, a scris niște prostii. Eu l-am pus să își facă treaba aici, însă el vorbea prostii cu pacienții și nu știa să se exprime. Noi ne-am mirat că a scris aceste minuni și ne pare rău că oamenii i-au dat atâtea like-uri fără să știe cum stau lucrurile și că noi aici muncim, că ne facem treaba. El a fost dat afară, iar patronul firmei a și spus că îi pare rău că l-au pus aici, la Urgență, unde trebuia să știe să comunice cu pacienții”, a declarat dr. Tănase Popa, potrivit sursei citate.