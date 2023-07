Replică ireală a unui medic către o pacientă care nu i-a vorbit în română. „Îmi vine să scot Kalașnikovul și să vă împușc”

O filmare distribuită pe rețelele de socializare îl arată pe doctorul de la secția ORL a Spitalului Republican din capitala Republicii Moldova în timp ce îi spune pacientei că nu operează ruși „pentru că sunt dușmani”, potrivit ProTV Chișinău.

Vedeți video AICI.

„Nu vorbiți limba română și mai ales cu familie românească. Mă jigniți când eu intru și vă spun „Bună ziua!”, iar dvs îmi răspundeți în rusă. Îmi vine să scot Kalașnikovul și să vă împușc pentru că, pentru mine, sunteți dușman instantaneu. Sunteți rusoaică? Eu ruși nu operez, pentru că sunt dușmani. Plecați în Ucraina și spuneți că sunteți rusoaică”, spune medicul.

Femeia a încercat să-i explice că s-a născut în Republica Moldova, la care medicul i-a reproșat că „noi suntem aici români”.

Ulterior, instituţia a venit cu o reacţie pe pagina de Facebook.

„Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” îşi exprimă public dezacordul şi condamnă ferm mesajele care pot afecta pacienţii. Poziţia noastră este că toţi pacienţii merită un tratament echitabil şi respectuos, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de apartenenţa lor etnică. În urma unui video apărut pe reţelele de socializare, în care un medic al instituţiei se implică într-un act de discriminare pe criterii lingvistice şi etnice, aducem la cunoştinţă că astfel de comportamente nu reprezintă valorile pe care le promovăm”, au scris reprezentanţii instituţiei pe Facebook.

Totodată, spitalul a spus că acest caz va fi analizat sub toate aspectele în cadrul Comitetului de etică al instituţiei.

„În numele conducerii şi al întregului personal al Spitalului Clinic Republican „Timofei Mosneaga”, cerem scuze pacientei şi asigurăm că vom lua măsurile necesare pentru a nu fi admise astfel de cazuri”, au mai spus reprezentanţii spitalului.

Medicul a declarat pentru Ziarul de Gardă că discuția a fost mult mai lungă și că frazele au fost scoase din context, cu scopul de a-l denigra.

„În ziua de marţi, înainte de operaţie, am intrat în salon. Pacienta a spus că are emoţii. Noi am vorbit pe diferite teme. Videoclipul a fost redactat, au fost scoase din context fraze. Conversaţia a avut un ton de glumă că să îi scot stresul înainte de operaţie. A fost montat aşa încât să pară o instigare la ură, dar discuţia a fost mult mai lungă. Am vorbit în primul rând despre operaţie, cum va avea loc”, a explicat medicul.

Totodată, medicul susţine că s-a văzut cu pacienta, iar imaginile apărute în mediul online au avut scopul de a-l denigra.

„Am văzut azi pacienta, am discutat cu ea şi ea chiar m-a rugat să facem împreună un selfie. Ea nici nu a fost la curent că colega ei de salon a făcut aşa ceva. Este un lucru urât. Aceste imagini, posibil, au avut scopul de a denigra imaginea mea personală sau de a denigra imaginea instituţiei”, spune medicul.

Medicul mai spune că primeşte ameninţări cu moartea pe reţelele de socializare.

„Nici nu mă aşteptam la aşa ceva, dimineaţă am rămas trăsnit. (…) Pentru mine nu există pacienţi după criterii de etnie, limba. (…) Dacă va considera necesar, pacienta va veni cu declaraţii pe reţelele de socializare. La mine telefonul este roşu, primesc ameninţări cu moartea „te împuşcăm”, „te ucidem”, „îţi rupem picioarele”, „românule, fugi peste Prut”, a mai spus medicul.

Sursa: Protv.md Etichete: , Dată publicare: 21-07-2023 18:39