Record înspăimântător în România. 426 de femei și tinere minore, ucise în ultimii opt ani, în familie. 33, ucise anul acesta

Record înspăimântător în România. 426 de femei și tinere minore au fost ucise în ultimii opt ani în familie, dintre care 33 doar anul acesta.

Este un semnal de alarmă pe care îl trag organizațiile pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Reprezentanții lor s-au reunit în fața Guvernului într-un flashmob, în dorința de a sensibiliza autoritățile. Statisticile arată că violența fizică și sexuală asupra femeilor s-a acutizat în pandemie.

În memoria celor 33 femei omorâte de partenerii lor în primele 8 luni ale anului acesta în Romania, 33 de activiste s-au reunit în fața Guvernului cu un mesaj de sensibilizare pentru autorități și societate, care arată că violența fizică și sexuală asupra femeilor s-a agravat în pandemie.

Statisticile poliției arată că aproape 40% dintre ordinele de protecție sunt încălcate. Aproape jumătate dintre femeile care cer ajutor oamenilor legii sunt căutate de agresori care vor să se răzbune, dar problema cea mai mare ar fi legată de centrele pentru femile abuzate, despre care ele nu știu că există și că ar putea să ceară ajutor.

Andreea Rusu, organizator: „Nici victimele nu știu, cu atât mai puțin femei din mediul rural, care nu au acces le internet, care sunt analfabete. Ne întreabă autoritățile de ce anumite centre ale statului sunt goale, de ce au avut rata de ocupare 0 într-un an. Din toate primăriile cu care am lucrat, absolut niciun asistent social nu știa ce ar trebui să facă în momentul în care are o victimă, iar reacția lor, pentru că nu sunt formați, este de a media, ori medierea duce de multe ori la crimă.”

În documentul înaintat Guvernului, organizațiile care luptă împotriva violenței domestice cer, printre altele, cel puțin un loc în adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori, dar și adaptarea serviciilor de asistență și consiliere pentru dificultățile și riscurile cauzate de pandemie