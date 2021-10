Recompensă de 750.000 de dolari pentru găsirea unei fetițe de 3 ani din Australia

Guvernul din Australia de Vest oferă o recompensă de până la 1 milion de dolari australieni, adica aproape 749.000 de dolari americani, pentru informații care ar putea ajuta la localizarea lui Cleo Smith, coform 9news.com.au.

Cleo a fost văzută ultima dată sâmbătă într-un cort în care dormea cu părinții ei într-un camping.

"Îndemn pe oricine are cunoștințe despre locația lui Cleo să furnizeze aceste informații poliției", a declarat premierul statului, Mark McGowan.

Peste 100 de polițiști și voluntari se ocupă de căutarea lui Cleo. "Este o situație tristă și foarte dificilă", a spus McGowan.

JUST IN: The State Government is offering a $1 million reward for information to help solve the mystery disappearance of little Cleo Smith. @9NewsPerth @9NewsAUS pic.twitter.com/SdRfb7l1AC