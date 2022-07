Reacții inedite, după ce Elon Musk a apărut la bustul gol în Mykonos. „Ar trebui să-mi dau jos cămașa mai des” | FOTO

A fost surprins într-o vacanță în Mykonos, pe un iacht. Lui i s-au alăturat designerul de modă Sarah Staudinger, 33 de ani, fondatorul brandului de modă Staud, și noul ei soț, agent superstar și inspirație pentru Entourage de la HBO, Ari Emanuel, 61 de ani, conform Daily Mail.

Cu toate acestea, CEO-ul Tesla și SpaceX a făcut senzație pe internet. Un fotograf l-a surprins în ipostaze inedite, la bustul gol, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Fotografiile au fost preluate de numeroase publicații, iar în online utilizatorii nu au stat prea mult pe gânduri și au început să răspândească meme-uri.



Elon Musk continues his Mediterranean Yacht holiday with another swim around the island of Mikonos pic.twitter.com/fK2lF3LNyv

Amuzați, aceștia au făcut haz de necaz de pielea albă a lui Elon Musk, iar reacția CEO-ului nu a întârziat să apară.



„Haha, la naiba, poate ar trebui să-mi dau jos cămașa mai des”, a scris Elon Musk pe Twitter.



According to new CDC guidelines anyone posting a shirtless pick of @elonmusk to make fun of him must also post a shirtless pic of themselves for comparison