Reacția lui Sebastian Stan, întrebat de ce îşi neagă românii naţionalitatea în afara ţării

Actorul de origine română Sebastian Stan, starul invitat la American Independent Film Festival, care are loc până pe 3 mai la Bucureşti, a prezentat vineri seară pelicula “I, Tonya”.

Actorul a mărturisit că nu este primit nicăieri în lume cu atâta căldură şi că nu va uita această experienţă. “Este ca un vis. Nu m-am aşteptat la aşa ceva”, a spus el la Cinema PRO, relatează news.ro.

“Am făcut câteva filme până acum şi să văd atâta lume aici care să fie interesată de film mă face să fiu mândru. Este ca şi cum aş fi făcut filme aici ani şi ani. Sper să mă întorc mai des”, au fost primele declaraţii ale actorului, înainde de premiera filmului.

Sebastian Stan a sosit la cinematograful din centrul Capitalei după ora 21.00 şi, aproape la fel ca pe covorul roşu de la premiile Oscar, starul, protejat de bodyguarzi, a fost întâmpinat de câteva zeci de admiratoare, unele venite de la Londra sau din Israel, Taiwan, cu entuziasm, a acordat autografe, s-a lăsat fotografiat alături de adevărate “groopies”.

Actorul a fost întâmpinat de Cristian Mungiu, care a declarat că se bucură că există şi în România "fan manie", făcând referire la primirea entuziastă pe care fanii i-au făcut-o lui Sebastian Stan la Bucureşti.

“Filmele americane nu sunt doar despre maşini care sar în aer, supereroi şi finaluri fericite, există şi altfel de filme, cu regizori şi producători uimitori, cu actori minunaţi, şi unul dintre acestea este şi „I, Tonya”, a spus Andreea Esca, gazda festivalului.

Admiratorii lui Sebastian Stan îl ştiu din „Gossip Girl”, din „Marţianul” şi „Captain America: Civil War”, iar după vizionarea filmului, au putut să-i adreseze întrebări. Actorul a vorbit în limba engleză, scuzându-se că nu vorbeşte româneşte foarte bine.

„Vorbesc româneşte cu mama, dar nu în fiecare zi. Am plecat la 8 ani din Constanţa şi mama a vrut tot timpul să vorbească cu mine în româneşte. Am trăit în Austria, pe atunci a trebuit să învăţ germana. Nu mai vorbesc aşa de bine germana, dar la acea vârstă voiai să fii ca toţi ceilalţi, să te integrezi. Până la un punct, 15, 16 ani. Apoi începi să te gândeşti cum eşti tu diferit”, a explicat actorul.

„Este foarte greu să faci un film acum, chiar în America, pentru că cele care fac bani sunt cu supereroi, Comic Books, Marvel, Harry Potter, filme minunate de altfel, dar filmele cu care am crescut eu sunt „Goodfellas”, „Godfather”, filmele din anii 1970, deci pentru mine acest film a fost o oportunitate. Prima dată când am fost la casting, s-au uitat la mine şi au spus: „Gossip Girl” (serialul pentru care este cunoscut). De ce să faci tu rolul ăsta? Am făcut eu ceva, pentru că până la final am ajuns să joc în acest film”, a mărturisit cu umor Sebastian Stan înainte de proiecţia filmului „I, Tonya”.

”Sunt român”, asta spune mereu despre el când apare în emisiuni. „Sunt român dar şi american. Am locuit în America mult mai mult timp decât în România. Nu cred că lucrurile sunt întâmplătoare, cred că faptul că sunt de aici este o parte din ceea ce am devenit. Nu aş fi făcut asta dacă nu aş fi fost de aici”.

„Acum, sunt mulţi americani cărora le e ruşine că sunt americani. S-au uitat cineva la ce spune Kanye West? (referire la recentele declaraţii ale rapperului care l-a numit pe Donald Trump „fratele” său, n.r). Ce se întâmplă? Tot ce trebuie să faci este să te simţi bine cu tine însuţi”, a fost răspunsul lui Stan la întrebarea de ce românii care merg în afara ţării îşi neagă naţionalitatea.

Cine i-a spus că e talentat şi ar putea să devină actor? „Mama a vrut mereu să-mi impresionez vecinii, aşa că... Totul a început cu mama, ea m-a sprijinit”, a mărturisit jovial.

Primul casting la care a participat a fost un dezastru. Directorul de casting scria un email, nici măcar nu l-a privit. În final, nu a primit rolul. „Câţiva ani mai târziu, o persoană de la acel casting mi-a oferit prima slujbă”, a povestit Sebastian Stan.

În ceea ce priveşte lupta actorilor americani pentru un rol, participările la castinguri, care uneori sunt obositoare şi de cele mai multe ori dezamăgitoare, pentru că nu întotdeauna este ales pentru un rol, Sebastian Stan a spus că „Trebuie să fii obsedat de actorie. Nu am avut niciodată un plan B, o altă opţiune, aşa că e pe viaţă şi pe moarte”.

Vorbind despre cum a realizat rolul din „I, Tonya”, Sebastian Stan a spus că cea mai grea parte a fost să o lovească pe Margot Robbie, actriţa care a interpretat-o pe Tonya Harding.

Filmele cu supereroi l-au ajutat să obţină rolul din filmul regizat de Craig Gillespie, a subliniat Stan. “Dacă nu erau filmele cu supereroi, nu primeam rolul acesta. Nu poţi judeca ceva într-un anumit fel. Nu mai suntem în anii 1980, 90. Mi-ar plăcea să-i am alături pe Benicio del Toro sau Ethan Hawk, sunt incomparabili. Trebuie să faci totul cât mai bine”.

Admiratoarele din sală i-au mulţumit că este un încă un motiv cu care să se mândrească. Cele mai multe i-au spus că-l iubesc, alţii i-au admirat curajul de a încerca şi alt gen de rol decât cele cu care erau obişnuite. Românii i-au cerut să transmită mesaje.

