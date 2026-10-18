Politicianul este convins că a fost amenințat și a cerut o anchetă penală urgentă.

Marius Lulea, fondator AUR: „Se știe că în practica structurilor mafiote, capul de porc înseamnă amenințarea cu moartea. Am fost întrebat `cine considerați că ar putea să fie în spatele acestui lucru, pe cine suspectați?`, l-am nominalizat pe George Simion. Nu el în mod direct, cu siguranță, prin interpuși a făcut acest lucru”.

Incidentul de duminică dimineață, susține Lulea, vine la o săptămână după ce a găsit pe gardul casei un afiș cu un personaj din desenele animate ce ar semnifica un infractor.

Așa că la cererea fondatorului AUR, poliția din Otopeni a deschis un dosar penal. O echipă de criminaliști a făcut cercetare la fața locului și a cerut imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

George Simion nu a răspuns la solicitarea Știrilor PRO TV de a comenta afirmațiile colegului său de partid. Cei de la AUR susțin, însă că totul este o înscenare.