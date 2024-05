Reacția Andreei Tonciu când a aflat că la mama ei acasă a fost găsită macheta unei grenade. „Familia mea este în pericol”

A crezut că este vorba despre o jucărie. Astăzi însă, autoritățile chemate de o femeie care își ducea copilul la școală au realizat că obiectul cu pricina este macheta unei grenade.

Dispozitivul a fost găsit aproape de miezul nopții de Lorena, sora mai mică a Andreei Tonciu. Carcasa grenadei era agățată de clanța porții, iar tânăra a aruncat-o, crezând că este vorba despre o grenadă de jucărie. Aflată în Republica Dominicană, unde filmează pentru finala emisiunii Survivor All Stars, Andreea Tonciu încearcă să își revină din șoc.

Andreea Tonciu: „M-am trezit la ora trei dimineața, ora din Dominicană, și bineînteles că am luat telefonul să văd cât este ceasul și când am văzut ce se află în telefonul meu, am rămas șocată, m-am speriat. Cred în autoritățile române, îi rog din suflet să își facă treaba pentru că nu este de joacă cu așa ceva. Glume de genul acesta nu se fac, avertisment din partea cuiva nu avem de ce, nu ne-am certat cu nimeni, nu am deranjat pe nimeni, nu am făcut rău nimănui. Familia mea este în pericol și pe mine mă termină chestia asta”.

Polițiștii nu au deocamdată niciun suspect, dar au ridicat imaginile înregistrate de camerele de supraveghere aflate în locuința părinților vedetei și pe stradă. Incidentul este tratat cu seriozitate având în vedere că s-a petrecut la câțiva metri de o școală și de Primăria Sectorului 3.

Răzvan Tonciu: „Era pe clanță. A luat-o și a aruncat-o, dacă nu a știut ce e. Era legată, nu cu sârmă, cu un șoricel de la mașină, deci bănuiesc că cineva a pus-o intenționat”.

În realitate, spun surse din Polițe ar fi vorba despre o grenadă defensivă de antrenament folosită la exerciții, care nu avea încărcătură explozivă. Cu alte cuvinte, o machetă.

Obiectul a fost descoperit abia la ora opt dimineața de o femeie care își ducea copilul la școală, dar incidentul a fost anunțat la 112 de o polițistă locală de la unitatea de învățământ. Strada a fost imediat blocată de echipajele de poliție, iar elevii și profesorii au fost evacuați de îndată. Luptătorii de la Acțiuni Speciale și cei de la Arme au fost cei care au ridicat dispozitivul.

Martor: „Eu am parcat, iar grenada era în dreptul ușii mele. Avea un cârlig ca de chei, pe cercul acela avea un plastic, un șoricel ca de plastic prins. Părea metalică”.

Grenada nefuncțională, inofensivă la prima vedere, va fi dusă într-un poligon unde va fi distrusă.

