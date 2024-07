Răsturnare de situație în cazul doctoriței ucise în Brăila. Ar mai exista un alt ADN recoltat de sub unghiile ei

Marți, avocatul lui le-a spus judecătorilor de la Curtea de Apel Galați că de sub unghiile victimei a fost recoltat și ADN-ul altui bărbat. În final, magistrații i-au respins suspectului solicitarea de a fi cercetat în libertate.

Principalul suspect a fost adus marți dimineață la Curtea de Apel Galați și le-a cerut magistraților să fie cercetat în arest la domiciliu. Avocatul bărbatului ar fi susținut că ar mai exista un alt ADN recoltat de sub unghiile doctoriței, iar aceste probe ar indica un alt bărbat.

Mihai Drăgan, avocatul suspectului: „Discutăm și de o a doua persoană pe care nu am identificat-o. Repet, este vorba de ADN-ul a două persoane, care s-a găsit sub unghiile victimei.”



Colonel în rezervă Cătălin Chivu, fost șef IPJ Brăila: „Sub unghiile victimei a mai fost găsit încă un ADN, în afară de cel al suspectului principal, putem aprecia faptul că a mai fost un contact cu încă o persoană. La momentul actual nu putem aprecia că o probă este mai importantă decât cealaltă, probele trebuie să fie luate în totalitatea lor. Sunt sigur că s-a recoltat proba ADN de sub toate cele zece degete, zece unghii. Nu cred că și-a permis cineva să recolteze doar de sub 1 sau de sub 2 degete."

Avocatul principalului suspect susține și că probele de la dosar nu sunt suficiente iar clientul lui poate fi cercetat în libertate.

Mihai Drăgan, avocatul suspectului: „A existat o luptă între agresor și victimă. Această luptă trebuia să lase urme. Aceste urme nu sunt identificate în niciun mod. Pe șapcă s-a găsit o pată de sânge a lui, nu a victimei. Păi dacă am o luptă dusă cu victima, ar trebui să am urme de sânge de-al victimei.”

Între timp, în fața Curții de Apel din Buzău s-a reunit și familia principalului suspect care îi cere bărbatului să spună adevărul în fața judecătorilor.



Mihaela Bistrița, mama suspectului: „Nu el e criminalul! El susține că e nevinovat. A căzut un ghinion pe el. Pentru că s-a dus cu măseaua acolo și cine l-a filmat. Nu are suficiente probe să le pună cap la cap. El nu-i vinovat și a căzut ghinionul ăsta pe el și trebuie să se facă lumină.”



Suspectul va fi dus la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici din Capitală, pentru a fi supus unei expertize psihiatrice.

Procurorii transmit că în acest dosar sunt examinate mai multe probe biologice, precum și cuțitul ridicat din casa părinților suspectului. Și telefonul bărbatului este analizat de specialiști.

Vă reamintim, pe 16 iulie, doctorița de 42 de ani a fost ucisă în numai 33 de secunde în cabinetul ei din Brăila. Iar de atunci oamenii legii caută arma crimei și încearcă să stabilească exact motivul acestui omor.

