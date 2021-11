Raed Arafat, avertisment pentru români: "Chiar dacă numărul cazurilor a scăzut, încă avem o presiune pe sectorul medical"

Agerpres

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, sâmbătă, că presiunea pe sectorul medical rămâne ridicată, chiar dacă numărul cazurilor de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 a scăzut în România în ultima perioadă.

"La acest moment, chiar dacă numărul cazurilor a scăzut, noi încă avem o presiune pe sectorul medical, încă vin cazuri de terapie intensivă, încă ajungem la momente, cum am fost astăzi, cu zero locuri, astăzi am trimis pacienţi în Cehia şi Danemarca, patru pacienţi, doi în Cehia, doi în Danemarca, aşa că din punctul meu de vedere este un moment în care, da, e mai bine decât acum trei săptămâni, să zicem, la nivelul numărului maxim de cazuri, dar nu neapărat în sistemul medical este mai bine pe linie de impact şi pe linie de aglomeraţie în sectorul primiri urgenţe şi în sectorul terapie intensivă şi în secţiile care internează pacienţi cu COVID", a spus Raed Arafat în cadrul "Maratonului Informării", potrivit Agerpres.

Acesta a mai afirmat că oamenii vor continua să se infecteze şi să ajungă la spital dacă nu se vaccinează şi vor dezvolta forme mai grave ale bolii.

De asemenea, șeful DSU a susţinut că e prea devreme pentru a spune că se vede finalul valului 4 al pandemiei, în ciuda scăderii numărului de cazuri.

"Populaţia trebuie să înţeleagă că din aceşti 8.000 în continuare vor veni oameni care sunt în stare critică, au nevoie de oxigen, care trebuie să fie internaţi şi, din păcate, din aceşti 8.000 pe zi, o parte nu vor ieşi din spital. (...) Nu trebuie să subestimăm un lucru - şi acesta este dezinformarea şi manipularea informaţiei, într-un mod sau altul, pentru a face ca oamenii să creadă că lucrurile sunt ok şi gata şi că de fapt autorităţile exagerează", a mai spus Arafat.

"Maratonul Informării" este un eveniment dedicat sprijinului populaţiei în realizarea unei alegeri informate în privinţa vaccinării împotriva COVID-19, organizat de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, alături de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.