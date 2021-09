Raed Arafat, amenințat cu moartea de un membru PSD: „Mă voi duce la pușcărie zâmbind. Voi fi un erou”

Facebook.com

Cătălin Mărincuş, membru PSD, antivaccinist şi simpatizant Noua Dreapta, l-a amenințat cu moartea pe Raed Arafat, pe contul său de Facebook.

Ultimele declarații făcute de Raed Arafat în legătură cu restricțiile care se aplică persoanelor nevaccinate nu au fost pe plac membrului PSD. Acesta consideră că noile măsuri îl condamnă la moarte.

„Am ascultat stupefiat declaraţia lui Raed Arafat în care spunea că cei ce nu doresc să se vaccineze trebuie să se testeze săptămânal pe banii lor, iar cei nevaccinaţi nu vor putea participa la nunţi, botezuri călătorii şi alte adunări”, scrie în prima parte a textului de pe Facebook.

Cătălin Mărincuș spune că autoritățile șantajează românii prin aplicarea noilor măsuri legate de vaccinare.

„Niciun procuror nu se sesizează pentru şantajarea de a ne vaccina. Chiar toţi sunteţi vânduţi din sistemul acesta? Pe mine Raed Arafat, consider, că mă condamnă la moarte. El crede, sau îmi spune că vrea să-mi facă un bine, un bine pe care eu nu îl vreau! Vrea să-mi administreze un act medical pe care eu nu îl doresc, nu-l consider necesar, ba mai mult, consider că îmi pune în pericol viaţa”, mai scrie în postare.

„Păi dacă eu vreau să-i fac un bine lui Raed Arafat, iar el nu e de acord, pentru că îi pune în pericol viaţa, voi fi chemat la Poliţie? Cu siguranţă! Dar nu mă tem să fiu cheamat la nicio audiere, voi veni cu televiziunile fără discuţie. Eu consider că Raed Arafat îmi pune în pericol viaţa, pe lângă faptul că mi-a laut libertate, iar eu mă aflu în postura de a mă apăra. O să iau în considerare şi faptul să îl omor pe Raed Arafat. Eu mă gândesc că punându-mi viaţa în pericol, vreau să iau în considerare şi faptul ăsta. Mă cheamă cineva de la Poliţie să mă întrebe dacă vreau să-l omor pe Raed Arafat”, a mai adăugat membrul PSD.

„Îmi doresc ca Raed Arafat să fie eliminat. Vreau să văd cine mă cheamă la Poliţie? Nu se sesizează nimeni? Milioane de români acceptă să fie şantajaţi. În ce limbă gândeşti măi, Raed Arafat, că în româneşte sigur nu. Cum adică să mă testez săptămânal ca să-i dovedesc că sunt sănătos? E vina mea că sunt sănătos? Nu vreau să mă vaccinez pentru că nu am încredere în vaccinuri, pentru că pun viaţa în pericol. Eu sunt sănătos! Nu am de ce să mă vaccinez. Sănătatea mea este dată de stilul meu de viaţă, de sistemul meu imunitar şi de Dumnezeu, în primul rând!”, a mai scris acesta.

„Pentru milioane de români, mă voi duce la pușcărie zâmbind pentru că voi fi considerat erou. Eu asta consider. Băi, Raed Arafat, cine te crezi tu până la urmă. Iau în considerare să-l ucid pe Raed Arafat, pentru că-mi pune în pericol viaţa. Vorbesc foarte serios”, a încheiat el.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Judeţean Cluj au demarat cercetări din oficiu, fiind întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ameninţare, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal”, au transmis reprezentanții Poliției Cluj.