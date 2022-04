Prohibiție 2022. Începe prohibiţia generală a pescuitului în România. Cât durează și ce zone sunt vizate

StirilePROTV

Prohibiţia generală a pescuitului începe sâmbătă şi va dura 60 de zile în apele interioare din România, în timp ce prohibiţia pescuitului în apele de frontieră va debuta pe data de 24 aprilie şi va dura 45 de zile, scrie Agerpres.

Până pe data de 7 iunie, este interzis pescuitul în Prut, în zonele inundate temporar sau permanent de acesta, în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, în meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, în complexul Razim-Sinoe, ultimele două zone fiind din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, precum şi în lacurile litorale, potrivit ordinului comun al miniştrilor Agriculturii şi Mediului.



Pe braţul Chilia al Dunării până în golful Musura şi pe Dunăre, în zona care constituie frontieră de stat cu Bulgaria, prohibiţia pescuitului va fi în perioada 24 aprilie - 7 iunie, inclusiv, conform actului normativ amintit.

În Delta Dunării, pescarii comerciali vor putea captura doar scrumbie, specie a cărei prohibiţie se desfăşoară etapizat pe Dunăre, însă aceştia se plâng din cauza capturilor mici.

"Delta este colmatată şi nu se iau măsuri. Sunt foarte multe motoare, poluarea este mare, canalele de acces în Deltă sunt blocate, iar peştele nu mai are loc de reproducere. De asta sunt capturile atât de slabe. (...) Prohibiţiile acum se dau din birou. Înainte, veneau tehnicienii piscicoli şi luau temperatura apei, spuneau că apa a ajuns la 8-9 grade Celsius şi începea prohibiţia. În martie, am avut minus 15 grade şi se dă prohibiţie. La ce? Că nici broasca nu a ieşit din fundul apei. Cum supravieţuim cu plasele goale?", a afirmat Marian C., din Mahmudia.

Preşedintele Federaţiei Organizaţiilor de Pescari din Delta Dunării, Lucian Sanda, a amintit că în orice stat european pescarii afectaţi de măsurile de protejare a resursei naturale sau de condiţii meteorologice neprielnice, ca de exemplu îngheţ, primesc subvenţii, însă acest lucru este imposibil în România, din cauza lipsei legislaţiei, printre altele.

"Nu există legislaţie. Ar trebui ca Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) să se preocupe mai mult, pentru că ea dirijează activitatea de management a pescuitului din România şi este raportorul către Uniunea Europeană. ANPA ar trebui să ajute pescarii. Este adevărat că e o încurcătură, fiindcă peştele din Deltă ţine de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (instituţie în subordinea Ministerului Mediului - n.r.) şi nu de ANPA (instituţie din subordinea Ministerului Agriculturii - n.r.)", a precizat Lucian Sanda.

Prohibiţia generală a pescuitului se instituie în fiecare an, prin ordin comun al celor două ministere, pentru a proteja resursa piscicolă în perioada de reproducere şi cea imediat următoare.