Programul de 4 zile lucrătoare pe săptămână este aplicat cu succes în mai multe companii din București

Săptămâna de muncă de doar 4 zile, aduce mari beneficii angajaților, dar și companiilor. Asta arată un experiment, făcut în Islanda care a urmărit 2500 de angajați vreme de 4 ani.

Pentru aceiași bani islandezii au stat mai puțin la muncă, dar au lucrat, cu mai mult spor. Și în România, sunt companii care au adoptat acest program, sau unul mai flexibil, decât cel clasic. Iar managerii declară, că angajații lor sunt mai puțin stresați, și mai creativi.

În această companie din Bucureşti, programul de 4 zile lucrătoare pe săptămână este aplicat cu succes încă din 2016.

Șef companie publicitate: ”Un an am avut 4 zile pe săptămână, următorul an - 5 zile, ca să putem face comparaţie. Rezultatele au fost bune, chiar mai bune decât perioada în care am lucrat 5 zile, productivitatea oamenilor a crescut. Multe companii sunt pregătite să facă acest pas. Pentru 4 zile pe săptămână, e crucial ca activitatea să fie organizată”.

În ultimii ani, joburile cu program redus de tip ''vinerea scurtă'', cele fără ore fixe de ajuns la serviciu şi cele care includ şi munca de acasă sunt tot mai căutate. Şi oferite de companii din IT, telecom, marketing, publicitate şi e-commerce. Firmele care oferă astfel de locuri de muncă îşi doresc rezultate bune şi nu ţin ca angajaţii să stea 8 ore la birou atâta timp cât îşi fac treaba bine.

Ana Vişan, Reprezentant Site Anunţuri Joburi: ''Este şi aprecierea companiei pentru tine, ca om, că ai o familie, te încurajează să ţi-l dedici familiei. Un program mai liber în afara jobului de bază îţi mai permite să iei proiecte de freelancing''.

În Islanda, o ţară cu o populaţie cât un judeţ mai mare de la noi, tocmai ce au fost publicate rezultatele unui test făcut între 2015 şi 2019, pe 2.500 de angajaţi, care au stat mai puţin la lucru - 4 zile pe săptămână. Oamenii au avut aceleaşi îndatoriri de serviciu şi acelaşi salariu, iar rezultatul a fost de un real succes: productivitatea muncii a rămas constantă sau chiar s-a îmbunătăţit. Majoritatea angajaţilor islandezi au optat deja să lucreze cu program mai scurt.

Modelul spre care migrează islandezii acum se încadrează chiar în media Uniunii Europene - de 35 de ore lucrate pe săptămână. La noi, se lucrează în medie 40 de ore. Suntem singurii din UE în această situaţie, urmaţi îndeaproape de bulgari, în vreme ce olandezii, de pildă, muncesc cam 30 de ore săptămânal.

Psihologii spun că un program de lucru redus contribuie mult la starea de bine a angajatului.

Ioana Podina, Conf. univ. dr. Facultatea de Psihologie, București: ”Starea de bine creşte productivitatea. Un angajat care nu e stresat la muncă şi în familie poate să producă mai mult, mai ales acolo unde e nevoie de creativitate. Având 4 zile de muncă şi 3 zile libere uite, este weekendul extins mult mai aproape, deci am o motivaţie să lucrez”.

Şi în Spania se fac acum teste pe 200 de firme ai căror angajaţi lucrează 32 de ore pe săptămână. Dacă rezultatele vor fi bune, programul redus de lucru ar putea deveni regulă.