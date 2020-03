Producătorii de medicamente din România: putem fabrica suficiente medicamente

Producătorii de medicamente din România au anunțat că pot fabrica cantitati suficiente de medicamente in aproape orice forma de prezentare care sa sprijine autoritatile si populatia in batalia contra Coronavirusului.

PRIMER - care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara – are o capacitate insumata instalata de productie anuala de peste 10 miliarde de unitati terapeutice, in practic toate formele de prezentare uzuale: orale, lichide sterile si nesterile, perfuzabile, topice, si multe altele. “Numai pe parcursul anului 2019, fabricile din Romania au produs si pus in circulatie o cantitate de peste 300 de milioane de cutii de medicamente” a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

Ca sa dam un alt exemplu, tot in 2019, companiile membre PRIMER au fabricat circa 10 milioane de cutii de paracetamol (200 milioane de comprimate) si 1 milion de cutii de ibuprofen (10 milioane de comprimate), principalele doua medicamente utilizate si in tratamentul simptomelor cauzate de COVID-19. Aceste volume pot fi dublate la solicitarea autoritatilor, iar capacitatile de productie pot creste cu circa 10% daca se suspenda temporar faza de serializare.

Fabricile de medicamente din Romania sunt in marea lor majoritate noi, astfel incat inglobeaza tehnologie farmaceutica de ultima ora. Producatorii de medicamente au facut in ultimii 15 ani investitii de peste 500 milioane de Euro in extindere, transferuri de tehnologii moderne si pregatirea de personal calificat. “Asadar, suntem pregatiti si stam la dispozitia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru a raspunde solicitarilor acestuia in ceea ce priveste fabricarea de stocuri de medicamente necesare luptei impotriva simptomelor COVID-19”, a mai declarat Damian. “In plus, in anumite conditii speciale si cu aprobarea autoritatilor competente, producatorii pot importa medicamente deficitare prin grupurile internationale din care fac parte sau pot transfera tehnologic productia oricarei substante active iesite de sub patent, pentru a produce in Romania preparatele care lipsesc precum si eventualele medicamente care par a da rezultate in tratamentul COVID-19, cum ar fi clorochina”, a completat Damian.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA