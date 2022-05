Care este procedura de aderare la NATO a unei țări. Finlanda și Suedia au depus cererile de aderare la NATO

Prima parte din procedura de aderare la NATO a unei țări este cea de depunere a unei scrisori de intenție din partea autorităților naționale. Următorul pas este cel de a obține acordul celorlalte state membre.

Prima etapă consta în invitația din partea celorlalte state membre, în care se propun negocieri de aderare.

După negocierile de aderare, au loc două întâlniri la Bruxelles, în care reprezentatul țării care vrea să adere, trebuie să-i convingă pe reprezentații celorlalte state și pe experții Alianței Nordatlantice de capacitatea sa de a accepta ”obligaţiile şi angajamentele politice, juridice şi militare care decurg din Tratatul de la Washington şi din Studiul din 1995 privind extinderea NATO”.

Negocierile de la Bruxelles constau în dezbaterea problemelor de ordin juridic, de resurse, de securitate, de protecția informațiilor și contribuția la bugetul NATO, în funcție de starea economică a țării ce vrea să adere, raportată la situația economică a celorlalte state membre.

După cele două întâlniri, țara care dorește să adere la NATO, trebuie să trimită o “Scrisoare de intenție” secretarului general al Alianței, și un “Calendar de executare a reformelor.”

Utima țară care a devenit membr al NATO a fost Macedonia de Nord, iar procesul de aderare a durat un an de zile.

Finlanda şi Suedia şi-au depus miercuri, cererile de aderare la Nato, iar acum urmează negocieri pentru a se trece în următoarea etapă a aderării.

„Salut cu căldură cererile Finlandei și Suediei de a adera la NATO. Sunteți cei mai apropiați parteneri ai noștri”, a spus Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, după ce a primit scrisorile cu cererile de aderare de la ambasadorii celor două țări nordice.

”Acesta este un moment istoric, într-un moment critic pentru securitatea noatră”, a adăugat Stoltenberg.

