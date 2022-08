Probleme mari pentru Viorel Lis. Soția fostului primar al Bucureștiului cere ajutorul populației

Viorel Lis trece prin momente dificile. În vârstă de 78 de ani, el a ajuns în scaunul cu rotile. În plus, fostul primar general al Capitalei se confruntă cu probleme financiare.

Disperată, Oana, soția lui Viorel Lis, cere ajutorul românilor.

"Așa cum vă ziceam, azi vă cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă.

Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități, cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor, pentru că nu există rampă la bloc și, fiind o persoană masivă, nici în trei oameni nu-l putem căra în brațe, nu am știut cât de scumpă e o recuperarea făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă. Offf... Nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viața.

Eu voi lupta în continuare oricum pentru că el este familia mea. Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteti și doriți să donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat", este mesajul pe care Oana Lis l-a postat pe Facebook.

Viorel Lis a fost primarul Bucureștiului în două perioade: între ianuarie 1997 - noiembrie 1998, ca nterimar, și între noiembrie 1998 și iunie 2000.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 12-08-2022 16:02