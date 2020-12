Primăria Arad caută alt brad după ce pomul de Crăciun a ajuns ținta ironiilor localnicilor

Bradul de Crăciun instalat în fața primăriei din Arad a ajuns subiect de râs pe internet şi i-a dezamăgit pe localnici.

Instalaţia luminoasă din pom a fost aprinsă cu fast deşi acesta arăta dezolant. După nenumărate ironii primarul a decis, să ia altul.

În Ajun de Moş Nicolae zeci de oameni au ieşit cu copiii în centru să vadă luminile din bradul de sărbători. S-au bucurat de moment şi l-au aplaudat, însă a doua zi - pe lumină - trecătorii au remarcat că pomul înalt de 20 de metri arăta mai degrabă ca o radiografie.

În urma postarilor de tot felul localnicii au cerut ca bietul brad e prea urât ca să fie expus.

Bărbat: "Mă mir unde l-au găsit pe cuvântul meu, altul nu au găsit mai fain mai împodobit. Jalnic este de plâns îl schimbă din cauză că au văzut comentariile pe net ce înseamnă acest brad, copiii se bucură să vadă acet brad”.

Bărbat: "Am înţeles că vor să-l schimbe că arată cam urât. Mi se pare cam ofilit şi nu am văzut mai urât brad ca anul ăsta, deşi a fost un an mai special din cauza pandemiei şi bradul a fost aşa tot din cauza pandemiei".

Aşa că "cel mai urât brad" - cum a fost numit - n-a mai apucat Crăciunul. 5 zile mai târziu podoabele i-au fost scoase. Noul primar al oraşului, Călin Bibarț, a scris pe Facebook că a luat această decizie "din respect pentru Arad".

Călin Bibarț, primarul Aradului: "Aşa nu arată bine îl dăm jos şi-l dăm înapoi firmei care l-a adus fără a-l recepţiona şi plăti şi vom pune altul mai frumos nu aveam să ştim cum arată decât la momentul când a fost montat cu macaraua".

Bradul care a dezamăgit Aradul a fost adus din Arieşeni, judeţul Alba, şi - dacă ar fi fost plătit - ar fi costat 7300 de lei.