Pregătiri pentru hramul Sfintei Parascheva, la Iași. Cum se va desfășura pelerinajul

Mai e o lună de zile până la pelerinajul Sfintei Parascheva din Iaşi, dar cum anul acesta condiţiile sunt cu totul speciale, preoţii fac deja pregătiri pentru hramul ocrotitoarei Moldovei.

Cum sunt aşteptaţi sute de mii de oameni, preoţii fac încă de pe acuma pregătiri.

Pelerinii vor putea atinge racla sfântă, spun înalţii prelaţi, dar timpul de aşteptare la rând va creşte enorm. Ca idee, anul trecut, pe sub baldachinul de flori unde era aşezată Sfânta raclă, au trecut să se închine peste 300 de mii de credincioşi.

Imaginile din alţi ani, cu mulţimi compacte de pelerini la coadă în fata raclei Sfintei Parascheva, nu vor fi posibile anul acesta.

Marian Timofte, vicar MMB Iași: „Sfânta Parascheva nu îşi mută dată de sfinţire. Doar câte o persoană în rând şi la distanţă, să nu mai fie posibile aglomerările de persoane, câte 2-3-4 în rând, cu dispositive cu dezinfectanţi pentru mâini, măşti, căutăm şi noi spaţii, la slujba, în aşa fel încât să fie delimitate, în aer liber, să fie evitată orice aglomerare de persoane şi să fie posibilă menţinerea unei distanţe fizice între credincioşii care vor dori. Ecrane aplansate în mai multe locuri”.

Se va respecta tradiţia, şi racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, va fi scoasă din Catedrală cu o zi sau două înainte şi va fi aşezată pe un baldachin de flori, special amenajat.

Marian Timofte, vicar MMB Iași: „Cel mai probabil va fi în acelaşi loc, în locul consacrat, ştiut de credincioşii care vin constant la Sfânta Parascheva. Îi îndemnăm pe oameni să vină mai devreme să se închine, în idee că se va evita o aglomerare mare de credincioşi, în ziua Sfintei, pe 14 oct. Probabil vor fi foarte mulţi credincioşi”.

Timpul de aşteptare la rând se va dubla sau tripla, presupun preoţii. Dacă în anii trecuţi, pelerinii stăteau chiar şi 20 de ore sub cerul liber, în acest an, oamenii trebuie să păstreze distanţa fizică de un metru şi jumătate între ei.

Din loc în loc, credincioşii care se încumeta să se aşeze la coadă vor primi dezinfectanţi şi măşti din partea organizatorilor. Întrebaţi dacă vor veni anul acesta la hramul Sfintei Parascheva, mulţi s-au arătat optimişti.

Reporter: „V-ar plăcea să veniţi, în acest an, de Hram?”

Femeie: „Ooo, da, sigur că da. Ne-ar plăcea! Pe mine m-a salvat, era să mor. Am stat un an de zile, mi s-a scurt sângele din corp, seara am ajuns de Sfânta Parascheva”.

Reporter: „A fost minune?”

Femeie: „Da”.

Studentă: „Am făcut voluntariat în anii trecuţi, la Cuvioasa Parascheva, şi, sincer, nu ştiu cum va fi anul acesta”.

Femeie: „Noi, din Iaşi, de aici, ne mai bucurăm, că venim în zi de lucru, e mai rău de pelerini. Cred că lumea, totuşi, o să vină. O să păstreze distanţa şi cred că o să vină”.

Din prudenţă, anul acesta, delegaţiile de preoţi din Grecia, Rusia, Urcaina, Germania sau Ungaria nu vor mai ajunge la Iaşi, iar organizatorii au decis să nu mai aducă nici alte moaşte din străinătate.