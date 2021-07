Polițiști tăiați în apropierea unui centru comercial din UK. Trei persoane au fost arestate. VIDEO

Ofițerii patrulau în apropierea unui centru comercial când au fost atacați, în jurul orei locale 11:30. Aceștia au fost tăiați, însă rănile suferite nu le pun viețile în pericol.

Cei doi polițiști au fost duși la spital unde au fost supuși unor investigații medicale.

În urma incidentului violent, au fost arestați pentru tentativă de omor doi bărbați de 41 și 37 de ani și o femeie în vârstă de 31 de ani.

„Din fericire, ambii ofițeri au suferit răni minore, dar sunt cutremurați de incidentul de astăzi, la fel ca mulți ofițeri și angajați din Poliție, precum și comunitățile noastre”, a declarat șeful poliției din Sandwell, Ian Green.

În ultimele zile au fost scoși mai mullți polițiști pe străzile din centrul West Bromwich, ca urmare a creșterii violenței în zonă.

